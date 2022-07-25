DAÜ Eczacılık Fakültesi yeni öğrencilerini bekliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni öğrencilerini bekliyor. 2011-2012 Akademik Yılı’nda kurulan DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde, 10 dönemden oluşan B.Pharm. programı ile 12 dönemi kapsayan Pharm.D. programı yer alıyor. DAÜ Eczacılık Fakültesi, eczacılık mesleğinin ilkelerini ve etik anlayışını kavramış, toplum sağlığında ilk basamak sağlık danışmanlığı hizmetini verebilecek üst düzey uluslararası donanıma sahip, meslekteki son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme özelliği kazandırılmış nitelikli eczacılar ve bilim insanları yetiştiriyor. DAÜ Eczacılık Fakültesi, eczacılık alanındaki bilimsel araştırmalara evrensel ve bölgesel düzeyde katkıda bulunurken, elde edilen bilgileri eczacılık hizmeti yoluyla toplumun yararı için kullanıyor. Öğrencilerine uluslararası ilaç endüstrisinde ve mesleğin diğer dallarında çalışmak için gerekli bilgi birikimini aktaran DAÜ Eczacılık Fakültesi, kaliteli akademik kadrosu ve yüksek teknolojili laboratuvarlarıyla bölgenin en iyi ve saygın Eczacılık fakülteleri arasında yer alıyor.

Yurtdışında eğitim ve staj imkanı

2012 yılında eczacılık alanında en önemli uluslararası kuruluş olan “Uluslararası Eczacılık Federasyonu” (FIP) tarafından akademik üye olarak kabul edilen DAÜ Eczacılık Fakültesi, bu bağlamda FlP’e üye olan Kıbrıs’tan ilk ve Türkiye’de bulunan Eczacılık Fakülteleri arasından ise ikinci fakülte olma özelliğini taşıyor. Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu’nda (IPSF) temsil edilen DAÜ Eczacılık Fakültesi, öğrenci değişim programı (SEP) ile öğrencilerine farklı ülkelerde eczacılık deneyimi kazandırma ve yurtdışında staj yapabilme imkanı sağlıyor. Aynı zamanda yine bu birlik aracılığı ile tüm dünyadan Eczacılık Fakültesi öğrencileri DAÜ Eczacılık Fakültesi’ne geliyor.

Son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlar

Fakültede, HPLC, GC-MS, FT-IR, UV spektrofotometre, laminar akış, mikrodalga reaktörü, tablet makinası, dissolüsyon cihazı, granülatör, homojenizatör, viskozimetre, stabilize iklim dolabı, inkübatörler, partikül büyüklüğü tayin cihazı, toz karıştırıcı, öğütücü, su banyoları, mikroskoplar, vs. gibi farmasötik bilimler için gerekli en son teknolojik ve eğitime dönük altyapı ile donatılmış öğrenci laboratuvarları bulunuyor. Tüm laboratuvarlarda akıllı tahta yer alırken, fakülte binasının önünde Farmasötik Botanik ve Farmakognozi çalışmaları için “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi” de kuruldu. Yeni kurulmasına rağmen, DAÜ Eczacılık Fakültesi Science Citation Index (SCI) tarafından taranan ünlü dergilerde yaklaşık 50 adet bilimsel makale yayınlamıştır.

Kaliteli eğitim sunuyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, “Eczacılık mesleği birinci basamak sağlık meslekleri arasında yer almaktadır. Eczacılık, halk sağlığına hizmet eden, aynı zamanda koruyucu sağlık hizmet grubunda da yer alan bir disiplindir. Pek çok disiplini içerisinde barındırması nedeniyle multidisipliner bir eğitim sonucunda Eczacı unvanı alınmaktadır. Bu nedenle gerek edinilen bilgiler gerekse çalışma alanları olarak geniş bir yelpazeye sahiptir.

Üniversitede geçirilen yıllar insan hayatında önemli bir yer tutar ve bu sebeple güzel geçirilmesi gerekir. O nedenle seçeceğiniz üniversitenin ve fakültenin hem bilimsel, hem de öğrenci dostu bir yapıda olması idealdir. DAÜ geniş ve işlevsel kampüs imkanları ve şehir merkezinde bulunması ile öğrenci dostudur. Eczacılık Fakültesi yakın bir tarihte kurulmasına rağmen gerek genç ve dinamik öğretim üyeleri gerekse altyapısı ile öğrencilerimize kaliteli eğitim olanağı sunmaktadır. Ayrıca EMUPSS Öğrenci Topluluğu kapsamında uluslararası eczacılık öğrencileri ile de iletişimde olma imkanı bulabilecekler ve hem sosyal, hem de bilimsel aktivitelere katılma imkanına da sahip olacaklardır. Bünyemize dahil olacak siz değerli misafirlerimiz ayrıca sosyal pek çok imkanı da şehrimizde bulabileceklerdir.

Genç, dinamik, çalışkan ve başarılı bir öğretim üyesi kadrosuyla, modern altyapı olanaklarıyla ve sosyal destekleriyle DAÜ Eczacılık Fakültesi genç Eczacı adaylarını, yani sizleri beklemektedir. Hayatınızın bu önemli kısmını cennet gibi bir doğaya sahip bir ülkede, öğrenci dostu bir kampüste ve sizi her yönden kucaklayan bir fakültede geçirmek istiyorsanız DAÜ Eczacılık Fakültesi ve bizler sizleri bekliyoruz” diye konuştu.