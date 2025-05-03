DAÜ 26. Geleneksel Turizm Günleri başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Turizm Günleri’nin bu yıl 26’ncısı, “Öğren, Keşfet, Dünyayı Deneyimle” temasıyla 6-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turizm Günleri kapsamında birbirinden renkli etkinlikler, akademik seminerler ve kültürel gezilerle hem öğrencilere hem de katılımcılara unutulmaz deneyimler sunulacak.

26. Turizm Günleri 6 Mayıs 2025 Salı günü, saat 10.30’da Turizm Fakültesi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek olan Müzik dinletisi ile başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından DJ performansları, kültürel stantlar, çeşitli ürün stantları, dans gösterileri, voleybol turnuvası, yiyecek-içecek stantları ve rekreasyon oyunları ile gün boyu sürecek etkinliklerle katılımcılar renkli anlar yaşayacak.

Yüksek Şeref ve Şeref Belgesi Töreni gerçekleştirilecek

7 Mayıs 2025 Çarşamba günü, 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde başarılı olan öğrencilere şeref ve yüksek şeref belgeleri takdim edilecek. Türkçe programlarda başarı elde eden öğrencilere belgeleri saat 10.30’da, İngilizce programda başarılı olanlara ise saat 14:30’da düzenlenecek olan tören ile takdim edilecek. Tören, Turizm Fakültesi binasında yer alan TH108 numaralı salonda düzenlenecek.

Havacılık Semineri ve rekreasyon oyunları

26. Turizm Günleri kapsamında 9 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 11.30’da havacılık sektörüne dair önemli bir seminer gerçekleştirilecek. “Bulutların Üzerinde: Küresel Turizm Havacılığın Rolü – Bir Pilotun Bakış Açısı” başlıklı seminer, havayolu pilotu Onat Ataman tarafından Turizm Fakültesi Binası TH108'de sunulacak. Aynı gün saat 13.30’da Glapsides Plajı’nda Denitsa Maydon’un önderliğinde “Su Sporlarını Keşfet” etkinliği yapılacak.

Sağlık için hareket ve Girne gezisi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Sağlık için Hareket Et Günü” olarak belirlenen 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü, “Keşfet, Deneyimle, Hareket Et – Sağlıklı Geleceğe Adım At!” sloganıyla bir Girne gezisi düzenlenecek. Söz konusu gezide Hz. Ömer Türbesi ve Mescidi, Bellapais Manastırı, La Tomia 1933, Girne Kalesi, Girne Yat Limanı ve Girne Çarşısı gibi önemli tarihi ve turistik noktalar ziyaret edilecek.

Özel Eğitim öğrencileri ile Kıbrıs Mutfağı Atölyesi

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, saat 12.30’da “Mutfakta Mucizeler Yarat” adlı etkinlikte, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Uzman Şef Mine Adalıer eşliğinde Mesarya Belediyesi’ne bağlı özel eğitim öğrencileri ile Kıbrıs mutfağı keşfedilecek. Etkinlik, Turizm Fakültesi DEMO 5 mutfağında gerçekleştirilecek.

Kariyer Yolculuğu semineri

13 Mayıs 2025 Salı günü, saat 10.30’da Hilton İstanbul Bomonti Oteli’nde Executive Chef olarak görev yapan Cihan Küçükçavdar, “Kariyer Yolculuğum” başlıklı seminerle öğrencilere mesleki deneyimlerini aktaracak. Etkinlik, Turizm Fakültesi Binası TH108’de yapılacak.

Ankara ve Bolu eğitim kültür gezisi

Turizm Günleri, “Başkent’ten Doğaya: Öğrenme Yolculuğu” temalı Ankara-Bolu Eğitim ve Kültür Gezisi ile sona erecek. 14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek gezide katılımcılar, Ankara ve Bolu’nun kültürel ve tarihi mekanlarını ziyaret edecek. Mengen, Kızılcahamam, Gerede, Esentepe ve Abant Gölü gibi bölgeleri kapsayacak gezide, İzzet Baysal Üniversitesi’nde Bolu Mutfağı Atölyesi düzenlenecek ve katılımcılara sertifika verilecek.

26. Turizm Günleri kapsamında II. Turizm Kariyer Fuarı düzenlenecek

Öte yandan DAÜ Turizm Fakültesi tarafından düzenlenecek olan 26. Turizm Günleri kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Doğu Akdeniz II. Turizm Kariyer Fuarı 2025, 8 Mayıs 2025 tarihinde 10:00-15:00 saatleri arasında DAÜ Turizm Fakültesi Binası önünde düzenlenecek.

Fuar, sektörde faaliyet gösteren otel zincirleri, seyahat acenteleri ve havacılık firmalarıyla öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, fuar kapsamında staj ve iş olanakları hakkında bilgi alabilecek, insan kaynakları yetkilileriyle doğrudan iletişime geçme fırsatı bulacaklar.

Turizm sektöründe kariyer planlaması yapan öğrenciler için önemli bir buluşma noktası olan fuar, aynı zamanda sektör temsilcileriyle akademiyi bir araya getirerek iş birliği olanaklarını da güçlendirmeyi hedefliyor.