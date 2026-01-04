Darp edilen siyasetçi ve gazeteci: Necati Özkan-1950-4

Ve Necati Özkan bey, deyimi yerindeyse, yeniden politika sahalarına iniyordu.

İstiklâl Partisi’nin kuruluş manifestosunun da açıklanacağı büyük miting, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’na denk getiriliyordu. İşte 22 Nisan’da İstiklâl gazetesinde yer alan mitingle ilgili duyuru.

“İSTİKLAL gazetesi, 22 Nisan 1950, syf:1

23 NİSAN GECESİ

NECATİ ÖZKAN konuşacak

İstiklâl Partisi sunucusu Necati Özkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı gecesi saat 8’de İnönü Meydanında (Girne Kapısı) Müzaffer Beyin evinin balkonunda bir konuşma yapacaktır.

Bütün vatandaşlarımızın Necati Özkan’ın vereceği nutku dinlemek ve Ulusal Egemenlik Bayramını tes’it için bu önemli toplantıya iştirak edeceğinden şüphe etmiyoruz.

PROGRAM

1.Necati Özkan tarafından 23 Nisan’ın önemi ve İstiklâl Partisi ve yükselme davamız hakkında bir konuşma

2.Turgut Avkıran tarafından ayni mevzuda bir konuşma.

3.Erdoğan Ahmet, Ülkü Turgut, Suna Turgut, Yusuf Hasan, Erbil Pertev, Ali Sıtkı İbrahim tarafından manzumeler.

YAPILACAK BU BÜYÜK TOPLANTIDA MEGAFON KULLANILMASI İÇİN RUHSAT ALINMIŞTIR.”

Büyük puntolarla yazılan son cümlenin içeriğinin önemi bugünün bakışıyla pek ilgi çekmeyebilir. Fakat söz konusu yıllarda İngiliz Sömürge İdaresi böylesi ses yükselticilerinin kullanılmasını izne tabi tutuyordu. İzin alabilmek de pek kolay değildi o yıllarda.

Miting büyük bir katılımla gerçekleşmişti. Necati Özkan, bu büyük katılımlı mitingde, rakiplerine adeta bir göz dağı vermeyi başarıyordu.

“İSTİKLAL gazetesi, 25 Nisan 1950, syf:1

Milli Egemenlik Bayramı bütün yurdda coşkun tezahüratla kutlandı

Muhtelif kurumlar tarafından tertib edilen törenler muvaffakiyetli oldu

Gece İstiklâl Partisi sunucuları dört binden fazla vatandaşa hitap ettiler

.....

İSTİKLÂL Sunucuları Vatandaşa Hitap Ediyor

Gece saat 8.30 Kıbrıs Türk Birliği İstiklâl Partisi sunucuları İnönü Meydanında 4 binden fazla vatandaşa hitap etmişlerdir. Büyük meydan muhtelif köylerden gelen ve Lefkoşa’dan iştirak eden halkımızla büyük bir topluluk halinde partiye olan bağlılıklarını bir kere daha isbat etmişlerdir.

Parti sunucularından M. Necati Özkan, günün ehemmiyetini belirttikten sonra İstiklâl Partisinin ümdelerinden (ilke) bahsetmiş ve coşkun bir halde sürekli alkışlanmıştır. Zaman zaman Necati Özkan’ın kesilen nutku halkı heyecana getiriyor ve “Yaşa var ol” sesleri göklere yükseliyordu.

Necati Özkan’ın nutkunu müteakip kürsüye gelen İstiklâl Partisi sunucularından Turgut Avkıran, çok güzel bir hitabede bulunmuş ve halkımız tarafından sürekli bir şekilde alkışlanmıştır. Güzel ve beliğ bir lisanle 23 Nisan’ın Türk tarihindeki büyük yerini canlı bir şekilde anlatan Torgut Avkıran halkımızın sürekli heyecanlarına vesile olmuştur.

Turgut Avkıran’ın bu değerli hitabesini yarın okurlarımıza sunacağız.

Nutuklar arasında Erbil Pertev, Hüseyin Ata Macit, Erdoğan Ahmed, Ülkü Turgut, Suna Turgut, Yusuf Hasan, Ali Sıdkı İbrahim tarafından da muhtelif mevzularda şiirler okunmuş ve çocuklarımız halkımız tarafından coşkun bir halde alkışlanmıştır.”

Haberin devamında gazete yazarlarında Mim Varoğlu, Necati Özkan ve Turgut Avkıran’ın nutuklarından notlar yayınlıyordu. Necati Özkan beyin nutkuyla ilgili aldığı notlar şöyleydi...

Notlar (1)

Necati Özkan’ın Nutku

23 Nisan münasebetiyle, hükûmetin hususi müsaadesiyle Lefkoşa’da Girne Kapısı’nda İnönü meydanında tertip edilen bir törende geçen Pazar akşamı dört binden fazla dinleyicinin huzurunda Bay Necati Özkan tarafından irat edilen aydınlatıcı nutuk, Kıbrıs siyasi ufuklarında buradaki varlığımız leyhine çok ümit verici bir hava yaratmıştır.

Bir saaten fazla süren nutkunda, şimdiye kadar ihmal edilen millî dâvalarımız üzerinde duran Bay Necati Özkan kendisine yapılan taarruzdan dolayı halkın büyük ilgisine teşekkür ederek çizmiş olduğu programın izlerinde daha büyük bir azimle çalışacağını belirterek sürekli alkışlar arasında “bravo” nidalarıyle İnönü meydanı çınlıyor ve civar köylerden gelen yüzlerce köylü kardeşlerimiz de yüksek sesle takdir ve sempati ifade edip tezahürata iştirak ederek binlerce dinleyicilerin “eksik olma!” “var ol!” seslerine ahenkli bağrışlarıyla iştirak ederek İstiklâl Partisi’ne bağlılıklarını içten gelen bir istekle izhar eyliyor ve kocaman meydanın baştan başa bir heyecan dalgası içinde çalkandığı göze çarpıyordu.

Bay Necati Özkan, gür sesi ile, elektrik ampülleri ve Türk bayrakları ile tezyin edilmiş bulunan balkondan binlerce dinleyicilerini megafon önünde hitap ederken konuşmasını altı nokta üzerinde toplamış bulunuyordu.

1-İstiklâl Partisinin kuruluşu

2-Türk-İngiliz dostluk cemiyeti

3-İktisadî kalkınma

4-İlhaka karşı hariçte propaganda

5-Kıbrıs köylerinde azınlıkta kalan kardeşlerimize dinî ve kültürel yardım.

6-Sanatkâr ve işçilerimizin desteklenmesi.

Bu noktalar, adamızın hakiki ihtiyaçlarını belirten ümdeler olup büyük İstiklâl partisinin demokrasî esaslara dayanan anayasının temel taşlarını teşkil etmektedir.

23 Nisan nutku, halka en iyi bir şekilde ve açık olarak anlatılmıştır ki, İstiklâl partisinin yegâne maksat ve gayesi: halkı benimseyerek ve daima halkın kuvvetine dayanarak her işte ve her teşebbüste söz hakkının yalnız halkın olduğunu, ferdi düşüncelilere anlatarak buradaki varlığımızı sezdirmiye çalışmaktır.

Bu çalışmalarda muvaffak olacağına inandığımız İstiklâl partisine ve onun bütün kurucu müteşebbislerine şimdiden başarılar dilerken bütün samimiyetimizle haykırıyoruz:

“Gelin Birleşin!”

Çünkü, bize bu memlekette benliğimizi kazandıracak olan büyük kuvvet İSTİKLÂL Partisidir. Onun bünyesini destekliyen dayanaklar ise halkın kendisidir.

Min Varoğlu”