Satın alma gücümüzün; her geçen gün değil, her geçen an katlanarak azaldığını iliklerimize kadar hissediyoruz.

Ev almak, araba almak, tatile gitmek gibi harcamalar şöyle dursun, okula gitmek bile imkansız hâle gelmek üzere…

İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, 2023 Haziran ayı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi rakamları açıklandı. Buna göre ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %63.10 ile “eğitim” ana grubunda gerçekleşmiş. Rekor üstüne rekor kırarak, en yüksek artış gösteren mal ve hizmetlerde eğitimin her kademesi yer aldı.

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere en yüksek artış gösteren ilk 10 sıradaki mal ve hizmetlerde “limon”, “salatalık” ve “feribot ücretleri” dışında geriye kalan tüm sıralar eğitime ait. Bir önceki yıla göre;

Dershane ücreti %503

Özel lise ücreti %314

Özel ortaokul ücreti %305

Özel ilköğretim okulu ücreti %288

Anaokulu ücreti %198

KKTC’li öğrencileri için üniversite ücreti %141

Silginin ücreti %109

Daha anlaşılır şekilde söyleyecek olursak, çocuğunuz eğitim kademeleri içerisinde ilerlerken sizin de cebinizdeki para eriyip gidiyor. Ne ilginçtir ki; üniversiteye hazırlanmak, üniversitede okumaktan çok daha pahalı bir hal aldı. Ve sanırım “çok hata” yaptığımızdan olsa gerek en çok pahalanan kırtasiye malzemesi de silgi oldu.

Peki ama neden böyle oldu?

Hiç kuşku yok ki dövize bağlı olarak Türk Lirasının aşırı değer kaybı bu sonucun en önemli sebeplerinden birisidir. Ancak bunun dışında iki önemli sebep daha var.

Eğitimin kamusal yanın ihmal edilmiş olması. Okulların işlevinin özel ders, dershane ve kurslara kaptırılmış olması.

Kamusal Eğitimin İhmali

Kamu okullarına yatırım yapılmaması; hem özel okullar ile kamu okullara giden öğrenciler arasındaki beceri farkının açılmasına hem de kamu okulları “kötü okullardır, buralarda nitelikli eğitim yapmak mümkün değildir” algısının iyice anne-babaların zihniye yerleşmesine neden olmuştur.

Okullar İşlevini Kaybetti

Bir yandan çoktan seçmeli sınavlara dayalı bir eğitim sisteminin varlığı, diğer yandan da kamu okullarda elde edilen kazanım ve becerilerin bir üst eğitim kademesine devam etmek için yeterli düzeyde olamaması okulların işlevini özel ders, dershane ve kurslara kaptırmıştır.

Bir ülkenin ekonomik kalkınmasını o ülke halkının, kişisel ve toplumsal gelişmesine bağlıdır. Eğitim sisteminin amaçları, toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve bireylerin davranışlarını, hukukun üstünlüğü ve diğer toplumsal olgularla belirlenmiş olan "istendik" yönde değiştirmek olmalıdır. Sadece bu bağlam bile eğitimin önemini 21. Yüzyılda katlanarak artırmıştır.

Eğitim sisteminin ülke kaynaklarının ne denli büyük bir kısmını tükettiği göz önüne alınırsa, bu önemin büyüklüğü ve ne kadar bilimsel bir plânlamanın yapılması gerektiği açıkça kendini göstermektedir.

İşte bu yüzden; eğitim, rast gelelikten uzak, ciddî plânlama ve programlamayı gerektiren bir iştir. Eğitim maksatlıdır. Eğitimin belirlenmiş hedeflere ulaşmak gerekliliği vardır. İşte bu yüzden; eğitim politikaları deneme-yanılma yoluyla değil; akılcı ve bilimsel olarak oluşturulmalıdır.

Okuma Kültürü

Kütüphanemden

Yaz ayları tatil aylarıdır. Seyahat edilecek, gezilecek, eğlenilecek aynı zamanda da dinlenerek yeni bir çalışma temposuna enerji depolama dönemidir. Ancak bütün bunları yaparken yanınızdan eksik etmemize bir şey var: Kitap…

Artık her hafta bu sayfada okuma kültürünü destekleyen bu küçük köşeyle karşılaşacaksınız. İşte yaz tatilinizde size arkadaşlık edecek kütüphanemden seçtiğim okuma önerilerim:

“Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” – İlber Ortaylı “Sapiens” – Yuval Noah Harari “Semerkent” – Amin Maalouf “Çocuklar Okulu Neden Sevmez?” – Daniel T. Willingham

Anlayana Gülmece

Bu Pantolon Kimin?

Matematik öğretmen arka sıralardan bir öğrenciyi ayağa kaldırarak sorar:

Oğlum elini pantolonunun sağ cebine attın ve 200 lira çıkarttın, sol cebinden de 150 lira çıktı. Senin şimdi neyin var?

Öğrenci hiç tereddüt etmeden yanıt verir: