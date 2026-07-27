C’mon Guterres: Kıbrıs sorunu çözülürse  ne olur, çözülmezse ne olur?

Kıbrıs sorunu çözülmelidir?

Bir formül var mı?

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Neredeyse Türkiye ve KKTC’deki en fazla yedi Kıbrıslı Türk dışında herkesin kabul ettiği tek formül; iki bölgeli, iki toplumlu, iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı federal çözüm formülüdür…

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Peki ama hükümetin açıklamaları var!

Dışişleri Bakanı Tahsin Abinin açıklamaları var!

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Geçiniz!

KKTC Hükümeti veya Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarının “KKTC” veya “Kıbrıs Türk Toplumu” ile bir alakası yoktur!

Bahse konu açıklamalar, Türkiye’nin talimatları doğrultusunda hatta bizzat Türkiye Dışişleri tarafından yazılan – yazdırılan açıklamalardır!

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Evet, kalıcı, adil ve iki toplumun da kabul edebileceği bir çözüm isteniyor…

“İki toplumun da kabul edebileceği çözüm”; iki aşırı uçta değil; ortada olan çözüm modelidir ve onun da adı “federal çözüm modeli”dir!

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Sen bu modelde, iki tarafa ister “devletçik” dersin ister “devlet”; sonuçta kendi içinde dilediğince bağımsız olabilirsin ama Eroğlu – Anastasiadis mutabakatında da vurgulandığı gibi “dışta tek temsiliyet”te uzlaşırsın!

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Neden uzlaşalım?

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Kıbrıs Türk Toplumu açısından uzlaşı ya da çözüm, tükenişin durdurulmasıdır; aksi durumda, “Kıbrıs Türk Toplumu” tamamen tükenecek, yerine oluşan ya da oluşturulan “Kıbrıs Türkü” ise Türkiye’nin Ada’daki varlığına “yasal zemin sağlayan” konumdan uzaklaşıp, “işgalin taşıma nüfusu” haline dönüşecek; sonuçta Türkiye adına işler daha da kötüleşebilecek!

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Çözüm yalınızca Kıbrıslı Türkler için olmayacak elbette!

Kıbrıslı Rumlar, Türkiye, Yunanistan, Avrupa Birliği ve Doğu Akdeniz’in tamamı için önemli kazanımlar sağlanmış olacak…

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Evet, Kıbrıs Türk Toplumu izolasyonların baskısından sıyrılacak; doğrudan uçuş, ticaret, spor ve kültürel ilişkilerini geliştirecek; Dünyalı olabilecek…

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Elbette gökten sakulliler dolusu Euro yağmayacak ama ekonomik büyüme ve yabancı yatırımlar artacak; siyasi ve ekonomik olarak uluslararası sisteme daha güçlü biçimde entegre olunacak…

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Gençlerin eğitim, çalışma ve seyahat imkânları “Rum Pasaportu” demek zorunda kalınan “Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu’na” eğreti bir şekilde sahip olunarak değil; “gururla sahip çıkılarak” sağlanacak!

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Kıbrıslı Rumlar mı?

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Birçok açıdan mevcut durumda Kıbrıslı Türklere göre daha avantajlı olabilirler ama yine de Türkiye ile ilişkilerde normalleşme sağlayabilecekler; Türkiye üzerinden daha geniş bir bölgesel ticaret ve ulaşım ağına erişim yakalayacaklar…

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Ada genelinde güvenlik ve istikrar artacak…

Güvenlik temelli stres faktörü sıfırlanacak…

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Mülkiyet ve toprak konusu başta olmak üzere; kronikleşmiş sıkıntılar aşılabilecek…

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Sonuçta bir bütün olarak Kıbrıs Adası’nın ekonomik potansiyeli; en başta turizm olmak üzere, enerji ve lojistik alanlarında daha geniş pazarlara ulaşabilecek!

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Haaa bütün bunlar kimin umurunda değil?

Türkiye’nin zerre kadar umurunda değil!

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Yunanistan ve İngiltere’nin de olmayabilir ama üç garantörden ikisi olan Yunanistan ve İngiltere; öteki garantör Türkiye kadar “olası çözüme engel pozisyon” tutmuş değiller!

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Peki çözüm Türkiye’nin işine gelmez mi?

Bana soracak olursanız, en çok Türkiye’nin işine gelir…

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Kıbrıs meselesi; Türkiye için sürekli kanayan bir yaradır, çözülmemesi durumunda kangren olma ihtimali, yani Türkiye’nin başına dert açma olasılığı söz konusudur!

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Kıbrıs sorunu çözülürse; Türkiye - AB ve Türkiye - Yunanistan ilişkilerinde sürekli bir kriz başlığı ortadan kalkacaktır!

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Türkiye - AB ilişkilerinde önemli bir engel olan sorunun çözülmesi, Ankara’daki yöneticiler için aynı derecede önemli bir gelişme olmaz mı?

Bence olur!

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Türkiye – Yunanistan geriliminin bitmesi, azalması, Doğu Akdeniz'de enerji ya da deniz yetki alanları konusundaki çatışma riskinin düşürür ve turizmde patlama yaratır!

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Türkiye’nin, Kıbrıs üzerinden Doğu Akdeniz'deki ekonomik ve enerji projelerine daha etkin şekilde katılabilmesi de “çözüme” bağlıdır!

Türkiye, bundan faydalanamaz mı?

Faydalanmak istemez mi?

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Kıbrıs sorunu çözülürse, Türkiye adına savunma ve güvenlik alanında harcanan siyasi ve ekonomik kaynaklar azalmaz mı?

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Barış ve çözümden yana bir Türkiye, bölgesel ve uluslararası diplomatik itibarını artırmaz mı?

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Haaaa, Türkiye, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini, güvenliğini mi düşünüyor?

Bize hep öyle söyleniyor ya!

Peki çözümle, bu gerçekleşmez mi?

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Kıbrıs sorunu, Avrupa Birliği'nin (AB) kendi içinde de ciddi bir dış politika problemidir…

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Avrupa Birliği – Türkiye ilişkilerinin özellikle “askeri anlamda stratejik değeri” çok büyüktür!

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Ve Kıbrıs sorunu, AB – Türkiye ilişkilerini durdurmuyor olabilir ama cılızlaştırır…

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Çözümle birlikte, AB'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliği artar… Türkiye - AB ilişkileri normalleşmesine katkı sağlanır…

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Türkiye’nin de AB tarafına çekilmesi ile birlikte, AB'nin enerji güvenliği güçlenir…

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Çözüm olmazsa; Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynaklarının aranması, işletilmesi ve taşınması konusunda her zaman kriz çıkar ki bu, sanırım “çözümün en önemli motivasyonu olabilecek” bir konudur!

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Şu anda Kıbrıs – Türkiye – Yunanistan – İsrail – Mısır – AB, hatta Rusya – Amerika – Fransa – İtalya – İngiltere gibi isimlerin Ada üzerinde ya da çevresinde “gerginliği” az ya da çok hissedilmektedir!

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Çözümle birlikte bölgenin sürekli bir askeri gerilim alanı olması engellenir!

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İşin içinde sadece AB yoktur…

Elbette NATO vardır…

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İyi niyetle çalıştığından emin olduğum Antonio Guterres’in ödüllendirilmesi bile benim için önemlidir!

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Daha yazayım mı?

Ercan ve Mağusa başta olmak üzere; Kıbrıs'ın limanları, havaalanları ve deniz ulaşım ağları daha geniş bir bölgesel ticaret sistemine entegre olursa, bizim için kötü mü olur?

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“Türkler kazandı, Rumlar kaybetti” veya “Rumlar kazandı, Türkler kaybetti” anlayışından uzaklaşalım…

Çözelim, bitsin!

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C’mon Guterres!