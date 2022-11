Çarpıcı veriler!

Yeni güne Dayanışma Evi’nde eğitimle başladık.

30 yıl geride kalsa da meslekte, öğrenmenin sınırı yok ve keyfi bambaşka…

Hep denemek gerekiyor, hem araştırmak ve yenilenmek, ayakta kalmak ve ilerlemek için değişmez gerçeklik bu…



Verileri görselleştirmek üzerine eğitim aldık ve uygulama yaptık.



“Add Two Digital”in kurucuları Adam Frost ve Tobias Sturt, dünyada önemli deneyimler yaşamış, kendi alanlarında uzman isimler… Financial Times, Google, The Guardian, The Lancet, The New York Times gibi önemli yayınlarla iş ortaklığı yapmışlar.

***

“Okul-cami” kıyası üzerinden bir uygulama yaptık biz!

O an gelişti…

“Görsel veriler de kullanacağınız önemli bir hikâye istiyoruz” dedi uzmanlar…

Adanın kuzeyinde “167 okul, 312 cami var” dedik.

74 savaşından bugüne 17 okul yapıldı, 82 cami…



Görsellere değil gerçeklere şaşırdılar!



***

“Okur kitlesi çarpıcı verileri merak eder ve bunların etkili görsellerle sunulmasını ister” dedi uzmanlar…

Tam da bunu konuşuyorduk gazeteci meslektaşlarımızla…



Kimse “çarpılmıyor” artık buralarda…

Ya umursamazlık var, ya derin bir kabullenme!

“İnsanlar korkuyor” dedi, Barış!

Ayşemden, “Korku değil de inançsızlık sanki” diye tahmin yürüttü.

“Ne yazsak öylece kalıyor, başka ülkede olsa ortalık sallanacak…”



***



Hükümetin "arazi peşkeşlerini" yazdı, Bugün Kıbrıs.

Deniz kenarındaki milyon sterlinlik araziler yıllığı 12 bin sterline kiralanıyor.

Ebette "yatırım amaçlı." (!)

Buralarda peşkeşin de rantın da ismi "yatırım" nasılsa!

***

Özgür Gazete de “Polis içindeki paralel yapıyı” gündem yaptı dün…

"Polisin içi öyle böyle değil" dedi bir arkadaşım...

"Hem de nasıl kaynıyor."



Bir süredir Polis Genel Müdürlüğü içinde Türkiye'den görevli "rütbeli" insanların varlığı biliniyor;

"Terörle Mücadele", "Organize Suçlar", "İstihbarat" gibi farklı alanlarda görev yapıyorlar.

Şimdi yeni bir iddia var.



Serhat İncirli yazmıştı, yalanlanmıştı.

"Lefkoşa'daki Mücahitler Sitesi Türkiye'den gönderilecek 200 kişilik çevik kuvvet polisine verildi" demişti Serhat!



Özgür Gazete'den Pınar Barut'un haberine göreyse yine Türkiye'den gönderilen ekiplerle Polis içerisinde paralel bir yapı oluşturuldu.



En zor mesele gerçeğe ulaşabilmek…

Kime soracaksınız?

"Cumhurbaşkanı" ve "Başbakan" da talimatla geldi sonuçta…

Ne sorsanız ya "biz istedik" diyorlar zaten…

Ya da “bilgimiz var…”



***



Şimdi bize eldeki verileri çarpıcı görsellerle sunmayı öğretiyorlar!

Nasıl “çarpıldığımızı” bilmiyorlar tabii…

Ya da çarpıla çarpıla ne hale geldiğimizi...