Bir ihalede, 14 günde, 13 milyon TL fark nasıl olur?

Merkezi İhale Komisyonu "Girne-Alsancak Anayolu II. Etap İhalesi"ni 36 milyon 665 bin TL'ye bağladı.

Karar 23 Eylül'de alındı.

Hâlbuki Karayolları Dairesi 9 Eylül'de İhale Bedeli olarak 23 milyon TL belirlemişti.

***

Öyle bin, on bin, yüz bin lira değil aradaki fark...

Üç yüz, beş yüz bin değil...

13 milyon TL!

ON ÜÇ MİLYON TÜRK LİRASI fark var, on dört günde!

Bir ayın başından, sonuna böyle bir fark nasıl oluşabilir a dostlar?

***

İhale Yasası'na göre "Pazarlık Usulü" ihalelerde başlangıçta belirtilen ihale koşulları değiştirilmez.

Yasa bunu diyor.

Uymuyorlar.

Anayasa'ya bile uymuyorlar, ne olacak ki?

***

İki ihtimal var.

Ya ‘Karayolları Dairesi’ uzmanları hesap, kitap bilmiyorlar ve komisyonu yanıltıyorlar.

O zaman kim bu uzmanlar, böylesine büyük bir sapma nasıl olur?

Birileri bunu anlatmalıdır.

Ya da aslında ihale, gerçek bedelinin ve değerinin çok daha üzerinde bağlanıyor, birileri arada para götürüyor, fazladan kazanıyor, kamusal kaynaklar istismar ediliyor.

Hangisi?



***

Tarih: 02/09/2022.

Merkezi İhale Komisyonu Duyurusu:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

Karayolları Dairesi Müdürlüğü

Pazarlık Usulü İhale.

Girne - Alsancak Anayolu II. Etap Projesi için teklif kabulü.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değer: 23.632.698 TL.

Tarih: 23/09/2022

Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı

Girne - Alsancak Anayolu II. Etap Projesi

Kabul Edilen Fiyat: 36.665.000 TL.

***

Hiçbir ihale de şaibesiz, şüphesiz, hilesiz olmaz mı?

Ya en başında büyük bir acemilik, hesapsızlık, öngörüsüzlük var.

Ya en sonunda bir vurgun!