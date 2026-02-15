Biberon ve Emzik Kullanımının Çene ve Diş Dizilimi Üzerindeki Etkileri

Bebeklik ve erken çocukluk döneminde çene kemikleri hızla gelişir. Bu dönemde ağız içindeki kas dengesi, emme ve yutkunma alışkanlıkları, dişlerin ve çenenin ideal pozisyonunu belirler. Biberon ve emzik kullanımının bu gelişim üzerindeki etkisi, çoğu zaman fark edilmez; sonuçları ise yıllar sonra ortaya çıkar. Tedavi edilmeden önce ve Tedavilerimizden sonra bilmeniz gerekenler çok karmaşık gelebilir bu süreci daha enbaşından bilirseniz daha sağlıklı dişleri olacağını düşünüyorum.

Doğal Emme – Yapay Emme Farkı

Anne memesinden emme sırasında bebek, dilini ve çene kaslarını fizyolojik olarak doğru şekilde kullanır. Bu doğal emme hareketi, üst ve alt çenenin uyumlu gelişmesine katkı sağlar.

Biberon ve emzik ise yapay emme alışkanlığı oluşturur. Özellikle uzun süreli kullanımda, dilin konumu ve çene kaslarının çalışma biçimi değişir. Bu da çene gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Ortodontik Problemlerin Temeli Nerede Atılıyor?

Uzun süreli emzik veya biberon kullanımı şu problemlere zemin hazırlayabilir:

Ön dişler arasında açıklık (open bite)

Üst çenenin dar kalması

Çapraşık dişler

Alt çenenin geride kalması

Ağızdan nefes alma alışkanlığı

Bu problemler genellikle okul çağında fark edilir ve çoğu zaman ortodontik tedavi gerektirir.

Bu problemlerin olduğu gözlemleniyor ise en erken zamanda randevu alıp tedavinizin süresinin ilerlemediği için kısaltabilirsiniz.

Ne Zaman Bırakılmalı?

Genel öneri;

Biberon: 12–18 ay arasında kademeli olarak bırakılmalı

Emzik: En geç 2 yaş civarında azaltılmalı ve 3 yaşına gelmeden tamamen bırakılmalı

Bu süreç ani ve travmatik olmamalı, çocuğun psikolojisi gözetilerek adım adım ilerlenmelidir. Bu konuda yardım alınabilir ilerleyen zamanlarda tramvatik yaşanan süreçler biz diş hekimlerine korkan tedavisinden kaçınan çocuklar olarak başvuruyor. Buda tedavi sürecinde kuracağımız iletişim köprüsünü daha en başından zedelenmiş başlatıyor.

Ailelere Pratik Öneriler

Emzik sadece uykuya geçişte kullanılmalı, gün boyu ağızda tutulmamalıdır.

Biberon yerine alıştırma bardaklarına geçiş teşvik edilmelidir.

Çocuk emzik veya biberonla konuşmaya çalışıyorsa bu bir uyarı işareti olarak görülmelidir.

Düzenli diş hekimi kontrolleri ihmal edilmemelidir. Bu yaşlarda erken çocukluk çağı çürümeleri yüzünden başlayan diş hekimi kontrolleri, ilerleyen zamanlarda daha büyük ağız diş çene sorunları oluşturduğunu görüyoruz

Bir sonraki yazımızda, bu alışkanlıkların nasıl doğru şekilde bırakılabileceğini ve ailelerin süreci nasıl yönetmesi gerektiğini konuşacağız. Sorularınız olur ise mail adresimden veya vaka hesabımdan ulaşarak sorabilirsiniz.