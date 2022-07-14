BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi LGiriş Sınavında başarılı olan öğrenciler açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8. sınıflara yönelik düzenlediği, sonuçları önceki gün açıklanan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL), BEAL-İGCSE ve 20 Temmuz Fen Lisesi (20 TFL) giriş sınav sonuçları, başarıyı da beraberinde getirdi.

BEAL-ALP programına öğrencilerin 88’i, BEAL-IGCSE programına öğrencilerin 17’si, 20 Temmuz Fen Lisesi’ne öğrencilerin 66’sı Da Vinci Dershanesi’nden yerleşti.

Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan giriş sınavlarından BEAL ve KKTC şampiyonluğunu, ikinci ve dördüncülüğü, BEAL İGCSE'de ikinci ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde ikinciliği Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri paylaşırken, Merkez toplamda 294 kontenjanı olan bu okullara 171 öğrenci yerleştirerek geçen yıl elde ettiği başarının üzerine çıktı. 2022 Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre:

KKTC şampiyonu ve BEAL birincisi Alp Kaan Çakıroğlu, BEAL ikincisi Efnan Suiçmez ve BEAL dördüncüsü Kardelen Eylül Arslan, BEAL İGCSE ikincisi Işın Çavuşoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi ikincisi Günsel Başarhan Da Vinci Dershanesi’ni geleneksel başarıda yükseklere taşıyan isimler oldular.

Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, sınavlarda başarı gösteren tüm öğrencilere başarı belgesi takdim etti. Lefkoşa’daki Merkez Binası’nda bugün düzenlenen etkinlikte konuşan Merkez Müdürü İ. Şahin, bu zorlu süreçte özverili gayretleriyle başarılı olan öğrencileri, aileleri ve eğitmen arkadaşlarını kutladı. Geçen yıl da bu yıl da elde edilen üstün başarının tesadüfen gelmediğini, aileler ve eğitmenlerle yaratılan güven ortamında birlikte çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Şahin, bu yıl elde ettikleri üstün başarı ile kurum olarak başarı geleneğini sürdürmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Öğrencilerin aileleri ile birlikte katıldıkları etkinlikte konuşan Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi Direktörü Güren Koral, Yerleştirme Sınavı’na bu yıl da öğrencilerle birlikte ailelerin de umutları, hedefleri ve inançlarıyla katıldıklarını belirterek, ailelerin kendilerine duydukları güven ve inancın çocukların başarılarıyla birleşmesi sonucunda ortaya gurur veren bir tablo çıkardığını vurguladı.

Birlikte paylaştıkları gururda azimle çalışan öğrencilerin, onlara yol gösteren eğitmenlerin, kendilerine güvenen ailelerin payı olduğuna işaret eden Koral, yaşanmakta olan zor koşullara rağmen ailelerin ve eğitmenlerin öğrencilerin yanında durarak, onları motive ederek elde edilen başarıya ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Etkinlik, Merkez Direktörü Güren Koral ve Müdür İ. Şahin ve eğitmenlerin bu yılın giriş sınavlarında birinciliklere imza atan öğrencilere anı plaketi ve sınavı kazanarak hayallerindeki okulda okuma hakkı kazanan tüm öğrencilere başarı belgesi vermeleri ile sonuçlandı.