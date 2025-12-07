Ünal Üstel bu hafda önemli bir açıglama yabdı. Üstel, Başbakanlık İletişim ve Hizmet Takip Merkezi'nin (BİMER) gurulacağını ifade eddi. Üstel, “Bakanlar Kurulu’nda yapılan değerlendirme sonucunda, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetlerin doğrudan Başbakanlık tarafından takip edileceği yeni bir merkezin kurulması için çalışmaları başlattıklarını” açıglamasını yabdı (“Başbakanlık İletişim” 2025). Merkezin yapacağı çalışmalar "1-Başvuruları tek merkezde toplamak, 2-İlgili kurumlarla anında iletişim kurmak, 3-Her dosyanın ilerleyişini düzenli olarak takip etmek ve sonuç alınana kadar süreci izlemek” şeglinde özedlendi (“Başbakanlık İletişim” 2025).

CTP Milletvekili Devrim Barçın, bu açıglamanın ardına bir açıglama yabdı. BİMER'in yazılımı içun 14 milyon 800 bin TL'nin ayrıldığını ancag yabdığı araşdırmalarda bu yazılımın bedelinin 1 milyon TL'den fazla olmadığını ifade eddi. Bunun yanında zaten “E-Devlet” sisteminin var olduğunu ve böyle bir sistem varkana BİMER’e ihdiyac olmadığnı vurguladı (“BİMER'in maliyeti” 2025). Gıbrıslıların baña göre eñ böyüg çıgmazlarından biri “gündelig hayadları tasarlanırkana” sorunu tegnig bir düzeye indirgemeleridir. Bu şekilde sorun tegnig bir yerden tartışılırkana, bu tartışma süreci politig olandan kidleleri koparır ve kidlelerin apolitigleşme süreçlerine kadgıda bulunur. BİMER veya Türk Telekom İhalesi gibin meseleler neçun tegnig bir yerden tartışılırkana, politig bir yerden tartışılmaz? Neçun siyasetin göbeğinde, apolitig bir siyasal söylem üredme gayreti içunde olurug? Sömürgeciynan sömürülen arasındakı çelişgileri görünmez gılarıg? BİMER meselesinin aslı asdarı nedir?

BİMER’in Tarihsel Kögleri

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) 20 Kasım 2006 yılında Türkiye'de guruldu. BİMER 2006 yılından 9 Temmuz 2018 yılında gadar Türkiye'de hizmed verdi. BİMER'in ana sloganı "Doğrudan Başbakanlık" dı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2015 yılında guruldu. 2018 yılında BİMER'nan birleşdirildi. Bu şekilde bu merkez Cumhurbaşkanlığına bağlı olarag faaliyed gösdermeye başladı. CİMER'in ana sloganı ise "Doğrudan Cumhurbaşkanlığı"dır. 2006-2018 arası sürec diggadle incelenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti 2017 Anayasa Deyişigliyi Referandumuynan başkanlıg sisdemine geçişi gabul eddi. 9 Temmuz 2018'deki seçimlerinan bu resmen yürürlüye girdi.

"Kamu Yönetiminde Bir Dönüşüm Hikayesi: CİMER" isimli dijital kitabcıgda, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CİMER'i anladırkana, 1994 yılında gendi İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıykana, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beyaz Masa uygulamasına referans vermegdedir. Erdoğan bu uygulamanın BİMER’e şimdi da CİMER’e dönüşdüyünün altını çızmagdadır. (CİMER 2023, 8). Beyaz Masa uygulaması, BİMER, CİMER AKP’nin kamusal yönetim bağlamında izlemiş olduğu sürecdir. "Kamu Yönetiminde Bir Dönüşüm Hikayesi: CİMER" isimli dijital kitabcıg incelendiyinde CİMER’in Türk Kamu Yönetimindeki reform süreclernin içinde nasıl bir öneme sahib olduğu sisdemli bir şekilde annadıldığı görünecegdir. Beyaz Masa uygulaması, BİMER ve CİMER Türk Kamu Yönetim biçiminin dönüşüm süreclerinde gullanılan aygıdlar olmagla beraber, başganlıg sisdemine geçişin aygıdları olma görevini da üsdlenmegdedirler. Kamusal dönüşüm süreci merkezileşdirilereg, kamuda merkezi bir annayışın hakim olması sağlanmagdadır. AKP bu kamusal dönüşüm sürecini, “kamunun demogratigleşmesi”, “kamunun şeffaflaşdırılması”, “vatandaşın yönetime dovrudan ulaşması” söylemleri üzerinden annadmış, kamuda bu aygıdların meşrulaşdırılmasını sağlamışdır.

CİMER-Düşünce ve İfade Özgürlüyü

2022 yılında Sözcü gazeddasının muhabiri Erdoğan Süzer'e, CİMER üzerinden bir vatandaşın şikayed edmesiynan savcılıg tarafından soruşturma açıldı. CHP Grubbaşkan vekili Engin Altay bu olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dile getirdi. Altay TBMM'de “SÖZCÜ muhabiri Erdoğan Süzer özelleştirme idaresinin satış ilanlarıyla ilgili bir haber yapmış. Haberinde ‘parsel parsel satıyorlar’ diye bir başlık atmış. Bir vatandaş SÖZCÜ’nün bu özelleştirme haberini CİMER’e şikayet ediyor. ‘Ben Osmanlı torunuyum bu haber beni içitti’ diyor. Arsa satışı yandaşı incitmiş. Hadi incitebilir. Sonra CİMER bu şikayeti savcıya gönderiyor. Hadi bu da tamam. Ama Allah’tan kork ey savcı, sen böyle gayri ciddi şikayet için gazeteciyi ifadeye nasıl çağırırsın? Bunun tam adı, Türkçe karşılığı adli kepazeliktir, kuvvetler ayrılığının sıfırlandığının açık bir ifadesidir. Cumhuriyet savcılığı CİMER’den komut almaz. Gazeteci haber yapacak, beyefendi yukarıdan rahatsız olacak, yalandan bir vatandaşa şikayet yaptırılacak, gazeteci savcıya gidecek, emniyete çağrılacak. Yazıklar olsun, Kenan Evran yapmadı bunları. Evren bile bu kepazeliklerin altına imza atmadı” açıglamalarını yabdı ("SÖZCÜ'ye CİMER'li 2022).

3 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından CİMER'nan ilgili bir kararname yayınnandı. Bu kararnamede CİMER'in görev tanımları genişledildi. Bu kararnamede, “1-Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak, 2-Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak, 3-Stratejik iletişim ve kriz yönetimi politikaları belirlemek, faaliyetlerinde bulunmak…” gibi ifadeler yer aldı (Sev 2022). Ahmet Turan Yiğit'in haberine göre Erdoğan'ın esgi koruması Gazeddacı Yavuz Karakoç hakkında CİMER'e ihbar'da bulundu. Haberde diggad çekici bir nogda ise "sosyal medya paylaşımları ve gazetecilerin yaptıkları haberlerle ilgili olarak her gün CİMER'e onlarca ihbar başvurusunun" yapıldığı bilgisidir. Karakoç konu üzerine yabdığı açıglamada "vatandaşın muhbire dönüşdüğü" ifadesini gullandı. (Yiğit 2024)

Tanıl Bora “CİMER” isimli yazmış olduğu makalede “CİMER’in, otoriter rejimi tahkim etmeye yaramanın yanı sıra, popülist tarz-ı siyasete çok uygun bir uzviyet, bir ‘organ’ olduğunu düşünüyorum. Adı üstünde, vatandaşların doğrudan en yukarısı ile, yani riyaset/reislik ile, lider/reis ile irtibat ve iltisak kurma zehabına, zannına hitap ediyor. Her türlü çözümün, çarenin ‘orada,’ en yukarıda, liderde olduğu inancını besliyor” demegdedir (Bora 2024).

BİMER Bizim için NE Anlama Gelir?

Yerleşimci Kolonyalizm bağlamında, KKTC’deki kamu idaresinin, Türk Kamu İdaresi temel alınarag, E-Devlet sisdemi ve BİMER’nan beraber Türk Kamu İdaresi’nan aynileşdirilmesi hedeflenmegdedir. Başga bir ifadeynan, Gıbrıs’ın kuzeyindeki kamu idaresi Türkiye’de kamuda yapılan reformlara paralel olarag Türkiye’nin aynisi olacag, TÜRKİYELİLEŞECEGDİR! BİMER, kamu idaresinin merkezileşdirilmesini sağlayarag, başganlıg sistemine geçiş sürecinin önemli aparadlarından sayılmagdadır. Bundan dolayı BİMER’in açılması Başkanlıg sisdemine geçiş sürecinin, Türkiye tarafından Gıbrıs’ın kuzeyinde başladıldığı anlamına gelmegdedir. Hukug sisdeminde yapılacag deyişigliglerinan beraber, gazeddacıların veya herhangi bir yurddaşın sosyal medyada paylaşımları nedeniynan, yurddaşların şikayeti üzerinden yargılanma sürecleri BİMER uygulamasının başlamasıynan başlayacagdır. Her bir yurddaşın muhbire dönüşmesiynan beraber, insannar birbirlerni devlete şikayed edecegdir. Bundan en böyüg payı aydınnar alacagdır. Ancag bunun yanında toblumsal dayanışma ortadan galkacag, “paranoyag”, “korkak”, “sessizleşdirilmiş” yenñi bir toblumsal yapı inşa edilecegdir.

Türkiye, AKP hökümetiynan beraber, Gıbrıs’ın kuzeyini başdan tasarlamaya başlamışdır. Kıbrıs Türk Federe Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve son zamannarda Türkiyeli siyasedcilerden çog sıg duyduğumuz Kıbrıs Türk Devleti… Bütün bu süreçler diggadli bir şekilde incelendiyinde Türkiye’nin Gıbrıs’ın kuzeyini aşamalı olarag nasıl tasarladığını görmegdeyig. Sınıf, mülkiyed ilişgilernin yanında, kamu idaresi ve Türkiye’nin ideolojig hegomonya aygıdları da süregli olarag dönüşüm ve deyişim içindedir. Yerleşimci Kolonyalizm durağan deyil tam agsine diyalegdig materyalizm gibin süregli deyişim ve dönüşüm içindedir. Üstel’in BİMER açıglaması neredeysa hiş tartışılmamışdır. Gündem çog yovundur. Gündelig krizlerin içinde boğuluyorug. Gündelig krizleri tartışmagdan, fotoğrafın tamamını, Türkiye’nin bizlere uyguladığı sömürge politikalarını tartışamıyorug. Ne yazık ki Gıbrıs’ın kuzeyinin Türkiyelileşmesi NORMALLEŞDİRİLMİŞ durumdadır. Bunun garşısında teg bir çözüm var. Anti-kolonyal direnişdir! Ne yazık ki hem siyasedcilermiz hem da aydınnarmız “dekolonyal düşünceyi” tartışmagdan çog uzagdır!

