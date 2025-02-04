Tahsin abim TC’nin filanca veya falanca büyükelçiliğinde görev alacak mı?

Büyükelçi mi olacak?

Yoksa başka bir görev mi?

Bilemem!

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Bildiğim tek şey var; Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi…

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Niye bir araya geldiler?

Rum basınına göre, Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak atılacak bir sonraki adımları ele aldılar…

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Kombos dedi ki; “Kıbrıs Rum Tarafının kararlı iradesi, içerikli görüşmelere bağlılığı değişmeden devam ediyor… Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne, onun olumlu adımlarına tamamen uyum içinde olacağımız mesajını tekrar iletmek çok önemlidir… Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin çerçevesi içinde ve daima bu çerçeveye uygun olarak, hemen anlamlı müzakerelere dönme kararlılığımız, doğrudan ve sarsılmaz bir şekilde Genel Sekreter’e ilettik…”

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Kombos başka ne mi dedi?

“BM Yetkilisi Di Carlo’nun Lefkoşa’ya ziyaretinin ve yaklaşan gayri resmi beşli toplantının ışığında, net bir mesaj gönderilmesinin gerekli olduğunu düşündük… Özellikle hazırlıklar açısından, kendi adımlarımızı ve nasıl ilerlediğimizi paylaştık, ve herkesin sürece katkı sağlamak için gerekli ön hazırlıkları yapması gerektiği önemini belirttik… Biz, Genel Sekreter’in olumlu adımlarına tamamen uyum içinde olacağız. Bu yaklaşımımızdır ve bu yaklaşımla devam edeceğiz”…

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Ersin Tatar mı?

Ankara’da yeniden başkan adayı yapılmak için yalvarma yakarma seanslarını sürdürürken, Kombos’un muadili Tahsin abim de bir görevcik beklemekte!

Müzakereler falan mı?

Hangi müzakereler?

-*-*-

Eşit ve egemen devlet mi?

Hangi devlet?

Kıbrıslı da der, “bardon gancelli ve gavollem!”

Ülkeyi seven taksici sigara içmez!

Bazı işler vardır ki insanın çok titiz ve de temiz olması gerekir!

Veya aslında her işte insan titiz ve temiz olmaya özen göstermelidir!

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Eski bir taksici abimiz demişti ki; “… geçmişte taksiciler temizliğe ve titizliğe çok dikkat ederdi… Kılık kıyafetine özen gösterirdi…”

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İngiliz disiplini bunu emreder!

İngiltere’de “Black Cab” denilen siyah taksilerin sürücülerinin bu işi yapabilmeleri için en az üniversite eğitimi kadar uzun süren bir eğitimden geçmeleri, temiz bir sicillerinin olması çok önemlidir…

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Neyse!

Amacım her hangi bir taksiciyi eleştirmek değil!

Ama özellikle bu iş kolunda çok dikkat edilmesi gereken bir kuraldır “temizlik ve titizlik”…

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Bir İngiliz turist, bir taksi şirketinin yetkilisine “mesaj” gönderiyor…

İkili arasındaki yazışmanın özeti şöyle:

Turist: “…İyi günler. Bugün saat 16ç00’da bizi filanca yerden alıp falanca yere götürecek bir taksi ayarlamanız mümkün mü?

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Taksici: “Elbette mümkündür…”

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Turist: “Bizim küçük bir bebeğimiz olacak, lütfen sigara içmeyen bir sürücü gönderiniz…”

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Taksici: “Tamam!”…

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Turist: En son size mesaj gönderdik ve bizim için ayarladığınız taksi sigara dumanı doluydu ve çok pis sigara kokuyordu. Bebeğimiz çok rahatsız oldu, lütfen bu defa göndereceğiniz araç temiz olsun… Çok teşekkürler… “

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Taksici: “Dikkat ederiz… Son zamanlarda tüm taksiciler sigara içiyor…”

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Ve benim yorumum; “… Bu ülkeyi seven taksici, aracında sigara içmez ve içirmez! Bu ülkeyi seven bir yönetim, bir hükümet, buna çok dikkat eder…”

Büyük bir sorun mu yoksa çözümün anahtarı mı?

Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta basın, son zamanlarda Güney Kıbrıs’ın NATO’ya üye olma olasılığı ile ilgili haber ve yorumlara çok sıkça yer veriyor…

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Haravgi gazetesi, dün bu konuyla ilgili haberinde, Güney Kıbrıs’ın ABD’ye yaklaşımının veya yakınlaşmasının Türkiye’yi endişelendirdiğini savundu.

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Gazete Rum Haber Ajansı (KİPE) muhabiri Annas Andreu’yu kaynak gösterdiği haberinde, Türkiye’deki bu konudaki endişenin yoğunlaştığını ve basında da gündeme gelmeye başladığını iddia etti…

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Gazete, Türkiye’deki “T24” isimli internet gazetesinde yer alan Güney Kıbrıs-ABD ilişkileri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin zirveye çıktığı, bir sonraki aşamanın ise Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılımının olabileceği şeklindeki habere geniş bir şekilde yer verdi.

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Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberi “Kıbrıs’ın NATO’ya Katılımına Kadar Tartışıyorlar-Türk Basını: “Trump'’ın, Kıbrıs’ta Hangi Tarafı Destekleyeceğini Tahmin Etmek Zor Değil” başlıklarıyla aktardı.

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“Güney Kıbrıs, Türkiye’nin mevcut siyasi otoritesi kapsamında asla NATO üyesi olamaz” diye düşünenlerin tam tersini düşünüyorum!

Güney Kıbrıs’ın NATO üyesi olması – pazarlık sebebi yapılabilir…

Ve Kıbrıs’ta çözüm de bu pazarlığın kapsamında olur…

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Çok da atıp tutmaya gerek yok…

Gayet iyi biliniyor ki, şu anda TC ve KC yetkilileri, gayet iyi ilişkiler kurmuş durumdadır…

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Zaten bizim tarafın yani Ersin Tatar ve mevcut hükümetin bu konuda herhangi bir şikayeti de söz konusu değildir…

Tatar sadece yeniden aday olmanın – hükümet de “daha nasıl yutarız”ın peşindedir!

Yazık!

Şimdi Amerikan Başkanı Trump, kendisine “beyinsiz” diyen ya da bunu ima eden İngiliz gazetesine dava açar mı? Sanmıyorum! Siyasete giren, siyasi mizahın ve siyasi yorumların ağırlığını kaldırmak ve hazmetmek zorundadır… Daily Star’a göre Trump, öyle kararlara imza atıyor ki, “zaten küçük olan beynini” kaybetti… Bu nedenle gazete, “kayıp beyin” diye manşet atmış… Bazı siyasilerin bazı kararları, beyni olan bir insanın yapamayacağı şeylerdir… Sakın kimse üzerine almasın! Trump canım Trump!