Guterres ile Erdoğan Kıbrıs sorununu görüştü
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece saatlerinde gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Kıbrıs sorununu ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece saatlerinde gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Kıbrıs sorununu ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Kıbrıs’taki son gelişmeler değerlendirildi.
Görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı temasın ardından gerçekleşti.
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