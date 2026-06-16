“780 insanın iş güvencesi riske atıldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada geçici memur ve geçici işçi istihdamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barçın, 2014 yılında geçici memur istihdamının Kamu Görevlileri Yasası’ndan kaldırıldığını hatırlatarak, o tarihten bu yana geçici memur alımının yapılmadığını belirtti. Bu adımla önemli bir sorunun çözüldüğünü ifade eden Barçın, CTP’nin bir sonraki iktidar döneminde geçici işçiliğe yönelik torpil mekanizmasının da ortadan kaldırılacağını vurguladı.

“Kanayan yaraya neşter vurulmuştu”

Barçın, dönemin UBP hükümetinin geçici memur istihdamı kaldırıldıktan sonra torba kadro oluşturmak istediğini anımsatarak, o süreçte hem CTP’nin hem de Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) geçicilerin otomatik kadrolanmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamasını sürdüren Barçın, geçici çalışanlara iş güvencesi sağlanması gerektiğini savunduklarını belirterek, “Geçici memurların iki dudak arasında kalmaması ve performans değerlendirmeleri yapılabilmesi için yasa önerileri sunmuştuk” dedi.

Buna rağmen dönemin UBP hükümetinin otomatik kadrolanma konusunda ısrarcı olduğunu ifade eden Barçın, söz konusu düzenlemenin dönemin Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındığını söyledi.

Barçın, Anayasa Mahkemesi’nin de eşitlik ilkesine aykırılık gerekçesiyle hükümetin otomatik kadrolama yapamayacağı yönünde karar verdiğini kaydetti.

“Anayasal sıkıntı yaratıyor”

Geçici memurların iş güvencesinin temel prensibinin artık bu alanda yeni istihdam yapılmamasına bağlı olduğunu belirten Barçın, torpille işe alınan kişilerin ömür boyu kadrolu gibi çalışmasının Anayasal sorun yarattığını ifade etti.

Buna rağmen Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda halen geçici memur istihdamına imkan tanındığını dile getiren Barçın, bu modelin sağlık alanından da kaldırılması ve çalışanlara iş güvencesi sağlanması gerektiğini söylediklerini aktardı.

Ancak hükümetin hem geçici istihdamın devam etmesi hem de iş güvencesi sağlanması yönünde karar ürettiğini belirten Barçın, bunun çelişkili bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

“780 insanın iş güvencesi riske atıldı”

Barçın, geçici memurların tek talebinin iş güvencesi olduğunu ifade ederek, sırf üç kişinin özel kalem müdürü yapılabilmesi için geriye kalan 780 kişinin iş güvencesinin Anayasal sorun içine sokulduğunu söylediklerini dile getirdi.

Hükümetin bu uyarılara rağmen “Biz istediğimizi yaparız” anlayışıyla hareket ettiğini savunan Barçın, ilgili yasanın bu şekilde geçirildiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda kamu sağlık çalışanlarında geçici memur istihdam modelinin kaldırılmasına ilişkin yasa önerisinin şu anda komitede bulunduğunu hatırlatan Barçın, hükümete çağrıda bulundu.

Barçın, “Gelin, geçici memurların üst kademe yöneticisi veya müdür olmasını, kamuda liyakati bozacak bu sistemi değişin. Biz size yardımcı olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.