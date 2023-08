6 ay geçti: O güzel çocuklar anıt mezarlarını bekliyor

Ne çabuk -ya da ne geçmek bilmez- altı ay oldu, o büyük yıkımın ardından…

Kimi “deprem” diye anımsıyor, kimi onca gece üzerini örtemediği bir evlat, “anne” diyen bir ses, bir gülüş, dünyalara bedel…



Adıyaman’dan 35 tabut geldi; o çürük otel bir ülkeyi cenaze evine dönüştürdü ve bu derin kabustan uyanamadık halen… Kelebek ömürlü evlatlarımızı unutmuyoruz her gün, her gece… Biz unutmuyoruz ama bürokrasi unutuyor ve uyutuyor hepimizi… Şimdi Bakanlar Kurulu’nda gözler yeniden…



“O deprem gecesi, her biri, umarım rüyasında bir kelebekle dalmıştır uykuya… Ya da bir kelebeğin rüyasında hepsi, hâlâ…” demiştim geçenlerde…



6 ay geçti ve bu geçen zamanda, çocuklarımızın anıt mezarları tamamlanmış olmalıydı…

Başlamadı dahi henüz…

Toprağı seviyor anne babaları, evlatlarının yüzü niyetine…

Diyeceksiniz ki “taş olsa ne olacak?”

Onurlanacaklar çok daha fazla…

Ne bileyim, teselli bulacaklar belki…

Söz verildi, proje hazırlandı, bekliyorlar.

Onca söz, vaat, eyleme geçilmedi henüz

Bir yandan adalet bekliyoruz, İsias Oteli katillerini ve onlara yataklık edenleri takipteyiz...

Bir yandan da yaşatmak istiyoruz, evlatların anısını...

Onca söz söylendi, onca vaat, eyleme geçilmedi henüz…



Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya’ya soruyorum, süreci özetliyor:

* “Yasa değişti, evlatlarımız görev şehidi kabul edildi.”

* “Meleklerimizi toprağa verdiğimiz alanın ‘Şehitlik’ olarak ilanı için İçişleri Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’na önerge sundu.”

* “Gazimağusa Belediyesi İmar Bölümü ‘Şehitlik Projesi’ni yaptı, İhale Şartnamesi hazırladı.”

* “İçişleri Bakanlığı da ihale süreci için hazırlık yapıyor ve bu hafta konunun netleşmesi bekleniyor.”

Çoğunlukla süreç var ama sonuç yok.



***

Anıt mezarlar dışında bir de Anıt Projesi var tabii…

“Gazimagusa Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Planlama Dairesi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda ve ailelerden de onay alınarak, Mağusa’da sulu çember olarak bilinen alana Şampiyon Melekler Anıtı'nın yapılmasına karar verildi.”



Mimarlar Odası bir proje yarışması düzenleyecek anıt için…



***

Bir diğer konu “Şampiyon Melekleri Eğitim Kompleksi…”

Hepimizin en fazla önemsemesi gereken ve en kalıcı olan bu…

O güzel çocukların anısı, adanın en güzel eğitim merkezinde yaşamalı…

Yeni yeni yetenekler keşfedilmeli burada… Bilimsel, çağdaş, modern, evrensel bir eğitim ortamı yaratılmalı…



“Bakanlar kurulu tarafından okul yapımı için Eğitim Bakanlığı'na arazi tahsis edildi. Bakanlık ile dernek arasında protokol görüşmeleri başlayacak.”

“6 ay oldu, artık yeter”



“Anıt mezarların şimdiye kadar yapılması gerekirdi” diyorum, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu’ya…

“Bürokraside sorun yaşıyoruz, kimsenin birbirinden haberi olmuyor. 6 ay oldu, artık yeter diyoruz, bizler de… İhaleye mi çıkacaklar hizmet alımı mı olacak, göreceğiz…”



“Şu ana kadar hiç mi bir şey yapılmadı” diye soruyorum bu kez…

Anıt mezarlarla ilgili “proje hazır ama onu da belediye yaptı” oluyor yanıtı…

Duyarlı, soğukkanlı ve hassas yaklaşıyor meseleye Ruşen Yücesoylu Karakaya…

Bir o kadar da yapıcı…

“Anıt mezarlar için gerekli adım hemen atılırsa, birkaç ayda tamamlanır.”



O gerekli adım bir an önce atılmazsa, o derin kesik yeniden kanayacak, acılar çoğalacak…

Kimse arzulamaz bunu değil mi?

İçlerindeki öfke de özlem de çok derin ailelerin…

Daha da üzmeyelim.

Şimdiye kadar tamamlanmalıydı anıt mezarlar ve yeterince gecikti zaten…

Ne olur biraz duyarlılık, sorumluluk ve daha fazla empati lütfen…

O çocuklar gözlerinize bakıyor yattıkları yerden…

İsias Davası ne oldu?

Depremin ve yıkımın 6’ncı ayında ortak davamız İsias’ı da unutmadık.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı’ya, İsias Otel’le ilgili davanın gidişatını sordum.