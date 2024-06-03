509. Sayı : Editörün Notu

Gaile’nin 509. sayısı ile karşınızdayız. Yine farklı alanlardan değerli yazarların katkı koyduğu bir Gaile’yi okuyucuya sunuyoruz. Dünyadaki ve Kıbrıs ülkesindeki adaletsizliğe, yoksulluğa, yoksunluğa ve eşitsizliklere karşı küçük bir adım dahi olsa aydınlığa ve gerçeğe olan yolculuğumuz sürüyor. Bu yolculukta 509. sayıda bizimle beraber olan yazarları ve yazılarını aşağıda özetlemeye çalıştım:

Aliye Özsoylu, toplumun içinde bulunduğu bireyci ve dayanışmadan yoksun toplumu eleştirirken “Cüneyt Arkın mısın sen?” diye soruyor. Yılmaz Akgünlü, Gaile’nin 508. Sayısında yer alan yazısının devam niteliğindeki “Hayal Gücü (2): Gerçeğin Hayali, Hayalin Gerçeği” adlı yazısı ile hayal gücü ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi gözümün önüne seriyor.

Ekin Tulga, ikinci dünya savaşındaki büyük felaketin ardından Japon halkının Hiroşima’da ektiği umut ve barış tohumlarını bir gezi yazısı üslubuyla “Başka Denizler, Başka Kentler ve Yazma Dürtüsü” başlığı altında anlatıyor. Hakkı Yücel ise “Yolculuk Notları…” ile fiziksel bir yolculuğu öykü tadında aktarırken, diğer taraftan edebiyat dünyasının yakın zamanda kaybettiği Paul Auster ve romanları ile yaşadığı tanışma ve okuma yolcuğunu yazara bir saygı duruş niteliğnde bize aktarıyor.

Hakan Karahasan, “Mekânlar, Adlandırma ve Resmi İdeoloji” adlı yazısında mekânların ve bu mekânlara verilen yeni adların resmi ideolojinin kimlik yaratma sürecine etkileri üzerinde duruyor. Özüm Sezin Uzun ise ABD’deki öğrencilerin Gazze ile ilgili protesto gösterilerini mekân boyutundan incelediği “Üniversite Protestoları: İnsan-Mekân İlişkisi Perspektifinden Gazze Savaşına Bir Bakış” yazısı ile Gaile’de yer alıyor.

Son olarak Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yaklaştığı bugünlerde, Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi kızılyürek ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Gailesi olanlar için bir Gaile var. İyi okumalar…

Serkan Tansel

Yayın Kurulu: Ahmet Güneyli, Emel Kaya, Hakan Karahasan, Hakkı Yücel, Maria Siakalli, Pervin Yiğit, Seda A. Refik, Serkan Tansel ve Yılmaz Akgünlü.

Ağ Editörü ve Kapak Tasarımı: Hüseyin Özbarışcı

Yayıncı: yeniduzen.com