Caesar Projects dersleri!

Ya hu, ne oldu Şimon Aykut?

Soralım dedik…

Caesar Projects yetkilileri ile sohbet ettik…

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Şimon Aykut İsrail’de hapiste…

Süresinin dolmasını bekliyor…

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Şirketi, Kuzey Kıbrıs’ta yatırımlarını sürdürüyor…

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Gerçekten “bravo” diyorum!

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Neden bravo diyorum?

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Efendim, Dünya’nın hiçbir noktasında, sırf insanlığa veya devletlerin herhangi birine “iyilik” olsun diye yatırım yapılmaz!

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Yatırım, kar amacıyla yapılır!

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Elbette Şimon Aykut ve Caesar Projects de kar amacıyla yatırım yapmıştır ama bu ve benzer yatırımların ülkeye, devlete, devletin vatandaşlarına da “artı değer” olarak yazılmadığını söylemek en basit anlatımla günahtır!

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Hatta Caesar Projects’in özellikle İskele’ye, her açıdan desteği küçümsenmeyecek bir destektir ki o ayrı bir mesele…

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Benzer şekilde, çeşitli yatırımlardan söz edebiliriz…

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Benim için Merit markası ve Ercan Havaalanı yatırımı da son derece önemlidir ve eminim dahaları vardır…

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Türk’tü, Yahudi’ydi, İran’lıydı!

Geçiniz!

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Haaa eğer derdiniz veya derdimiz bu şirketlere veya yatırımlara sağlandığı iddia edilen avantajlarsa; bunun hesabını devleti yönetenlerden sormak lazım!

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Evet, Caesar Projects yetkilileri ne diyor?

Şimon Aykut ve tabii ki tüm şirket yönetimi; yirmi yıl önce, çok az kişinin inandığı bir dönemde Kuzey Kıbrıs'a inandı ve çok ciddi para harcayarak yatırım yaptı!

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Bir şirket yetkilisi bu konuda şunları anlattı:

“… Pek çok kişi belirsizlik görürken, biz fırsat gördük. Yatırım yaptık, projeler geliştirdik ve binlerce ev sahibiyle birlikte bugün yaşamın sürdüğü güçlü topluluklar oluşturduk.”

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Ve yine şirketin bir başka yöneticisine göre, “…Bugün Kıbrıs adası, bir kez daha tarihi bir dönüm noktasına yaklaşmış olabilir. Önümüzdeki haftalarda, Rum ve Türk tarafları arasında yeni müzakerelerin başlaması bekleniyor. Görüşmelerde; daha fazla iş birliği, enerji ortaklıkları ve Ercan Havalimanı da dâhil olmak üzere uluslararası erişimin geleceği gibi konuların ele alınması öngörülüyor.”

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Ve aynı yönetici, bence çok önemli uyarılarda bulunuyor (Ey değerli hükümet, uyan diyorum bu arada)…

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Bu uyarılar nedir?

“… Eğer anlamlı bir ilerleme sağlanır ve uluslararası erişim artarsa, bunun etkileri yalnızca ulaşımla sınırlı kalmayabilir. Daha fazla uluslararası ziyaretçi; daha fazla havayolu şirketi ve doğrudan uçuş; turizmde büyüme; ticari faaliyetlerde artış; daha fazla uluslararası yatırım ve tabii ki konutlara ve tatil amaçlı gayrimenkullere artan talep söz konusu olur…”

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Caesar Projects yöneticilerine göre, “… Dünyanın birçok yerinde görüldüğü gibi, bir destinasyona ulaşım kolaylaştığında gayrimenkul piyasalarında talep artışı yaşanmakta ve mülk değerleri yükselmektedir. Kuzey Kıbrıs'taki gayrimenkul fiyatları uzun yıllardır Güney Kıbrıs'a kıyasla önemli ölçüde daha düşük seviyelerde seyretmektedir. Birçok yatırımcı, mevcut engellerin azalması ve talebin artması hâlinde bu fiyat farkının zaman içinde daralmaya başlayabileceğine inanmaktadır.”

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“… Elbette müzakerelerin nasıl sonuçlanacağını kimse önceden bilemez ve geleceğe ilişkin hiçbir sonuç garanti edilemez. Ancak tarih bize gösteriyor ki, en büyük yatırım fırsatları çoğu zaman büyük değişimler gerçekleştikten sonra değil, gerçekleşmeden önce ortaya çıkar…”

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“… Piyasanın sizin bugün gördüğünüz fırsatı fark etmesini beklemeden harekete geçmek, çoğu zaman en doğru yatırım zamanıdır…”

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Haaa, şirket yönetimi ne yapıyor?

Tabii ki işe girişmiş durumdalar…

Reklam yatırımlarını da artırıyorlar, tanıtım harcamalarını da…

Bir yetkilinin şu sözleri ilginç:

“Biz çalışıyoruz, müşteriye ulaşmak için uğraşıyoruz ve Caesar Projects ile bugünün fiyatlarından yerlerini ayırtıp, yarının bir parçası olmalarını istiyoruz…”

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İyice değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum…

Büyük bir yatırım…

Çok geniş bir bakış açısı ve ileriyi gören bir vizyon…

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Çözüm demek; yatırımların artması demektir ama çözümü beklemeden bunu artırabilmek, yatırımcı açısından çok büyük başarı olacaktır…

NATO gündeminde Kıbrıs meselesi!

NATO’nun Ankara’daki zirvesinde “Kıbrıs” meselesinin gündem maddesi olmadığı kesin…

-*-*-

Türk televizyonlarında tamamen Erdoğan - Trump şova dönüşen ancak kapalı kapılar ardında konuşulanların pek bilinmediği bir zirve söz konusu…

Gündem belli ama konuşulanlar elbette herkesin bileceği ya da bilmesi gereken kadar!

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Bu arada Türk televizyon kanallarındaki propaganda öylesine iyi işliyor ki; binlerce kişi “Vay be ne muhteşem bir başkanımız var, Trump bile O’na hayran” noktasında böbürleniyor, mutlu oluyor!

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Trump’ın insanlığa karşı işlediği suç ama özellikle de Gazze çoktaaaan unutulmuş bile!

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Elbette Türk – Amerikan veya Türkiye – NATO ilişkilerinin iyi seviyede olması bu ülke için “kötü” bir şey değildir!

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Ama fazlasıyla abartmak da komik oluyor!

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Neyse!

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Bu zirvede, Kıbrıs sorununun doğrudan NATO'nun resmî gündem maddelerinden biri olmasını beklemek saçmalık…

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Ancak Kıbrıs sorunu, NATO toplantı ya da zirvelerinde elbette dolaylı olarak önemli bir rol oynayabilir.

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NATO zirvesi gündeminde Ukrayna – Rusya savaşı var!

Ve NATO – AB ve Trump, bu noktada tabii ki Türkiye’ye güvenmek istemekte ve Türkiye’den “mutlak sadakat” beklemekte…

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Kıbrıs meselesi, o zamanki adı ile Sovyetler Birliği’nin Doğu Akdeniz’deki gücünü azaltmak veya güçlenmesini engellemek için başlatıldı…

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Haliyle, şu anda adı Rusya olan bu devletin benzer şekilde yine Doğu Akdeniz’deki gücüne karşı, Kıbrıs sorununun çözülmemesi için de bir sebep yok!

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NATO üyeleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimlerde Kıbrıs meselesi sık sık gündeme geliyor…

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Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları, hava sahası ve enerji projeleriyle ilgili anlaşmazlıklar da sık sık Kıbrıs’la bağlantılandırılıyor…

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Haliyle – Türkiye - Yunanistan ve Türkiye – AB ilişkileri; kesinlikle aynı ülke ya da birliğin NATO ile bağlantılı çıkar ilişkilerini de olumlu ya da olumsuz etkileyecektir…

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Bu noktada ortak çıkarlarda birleşilirse, Türkiye’ye AB ilişkileri konusunda tam üyelik verilmese bile, ticari kazanımlar sağlanırsa, Akdeniz’de petroldü – gazdı, iş birlikleri oluşturulursa; bizim ünlü meselenin çözümü daha da rahat olabilir!

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Bu arada unutmamak lazım; Kıbrıs Cumhuriyeti NATO üyesi değil ancak Avrupa Birliği’nin veto hakkı olan bir üyesi.

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Zirve kapsamında liderler veya ülkelerin diğer yetkilileri arasındaki ikili görüşmelerde Kıbrıs'ın gündeme geldiği veya geleceği kesindir…

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Tekrar edelim, NATO zirveleri Kıbrıs sorununu çözme platformu değildir.

Bununla birlikte, “Doğu Akdeniz’de güvenlik, Türkiye–Yunanistan ilişkileri ve NATO-AB iş birliği bağlamında Kıbrıs meselesi, zirvenin diplomatik temaslarında dolaylı fakat önemli bir unsurdur” diye düşünüyorum…

(Tercümansız anlaşmaları imkansız ama olsun! Hep şov! Konuşuyor ve gayet de iyi anlaşıyor gibi yapmak da bir iş!)