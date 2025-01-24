100’ü aşkın sağlık profesyoneli mesleğe ilk adımı atacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları düzenlenecek olan yemin törenleri ile mesleğe ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü, Lisans ve Ön Lisans Mezuniyet Töreni öncesinde, 100’den fazla sağlık profesyoneli yemin edecek. Törenler, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından protokol konuşmaları ile başlayacak. Yemin törenleri, dekanlar ve bölüm başkanlarının eşliğinde genç mezunların mesleki etik ilkeleri üzerine yemin etmeleriyle son bulacak.

Tören programı kapsamında, Eczacılık Fakültesi mezunları 27 Ocak 2025 Pazartesi günü, saat 11.00’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunları ise 28 Ocak 2025 Salı günü, saat 10.30’da Şampiyon Melekler Amfisi’nde gerçekleştirilecek olan törenlerle yemin ederek mesleğe ilk adımlarını atacaklar.