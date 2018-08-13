Viran!
“TL değer kaybetti, ekonomik krizi fırsat bilerek Federal Kıbrıs’ı pazarlıyorlar” diyor kimisi...
Çok büyük haksızlık bu...
“Federasyon” hep gündemdeydi.
Keşke olsa!
Şimdi “kriz”i konuşmazdık.
Erimezdik böyle.
Yüzleşebilseydik.
* * *
Pamuk ipliğine bağlı bu statükoyla kazanılan bireyci konforu, yine aynı statükoya kurban verenler bağırıyor şimdi...
Bu toplumu “kibir” yedi!
* * *
Türkiye’deki krize dair çok farklı isimler verilebilir.
Ancak bizimki tek başına ne TL krizidir, ne diplomasi!
“KKTC” gerçeğidir bizimki!
“Statüko”nun kendisidir.
* * *
“Ekonomik kriz başka Kıbrıs sorunu başka” diyenler de var.
Oldu canım!
Türk Lirası niye kullanıyoruz sahi?
* * *
Bir sene evvel, yine Ağustos’un şu yakıcı günlerinde makalemi şöyle bitirmiştim:
<<... Yeni bir “ev” kurmaya ihtiyacımız var. Bu “yıkıntı”yla uğraşmak yerine...>>
* * *
O gün sterlin 4.6 TL’ydi, Euro 4.1...
Dolar 3.5 TL’ydi o gün...
“Bu yaşadığımız yanılsamayı aşmanın yolu önce gerçekle yüzleşmektir” demiştim...
Dünyadan ayıplı, Türkiye’ye bağımlı, “askeri güç” üzerinden korunan, geleceği belirsiz bu yapının çökmekten başka şansı var mı?
* * *
18 sene önce yine böylesi büyük bir ekonomik buhran yaşanmıştı.
Çok daha fazlası hatta...
İnsanlar çıldırmıştı.
Bankalar batmış, Meclis genel kurulu işgal edilmiş, ortalık yıkılmıştı.
* * *
Hep söylendi...
“Bu düzen sürdürülemez.”
Ve sağırlar senfonisi çok az duydu, üleşirken!