“TL değer kaybetti, ekonomik krizi fırsat bilerek Federal Kıbrıs’ı pazarlıyorlar” diyor kimisi...

Çok büyük haksızlık bu...

“Federasyon” hep gündemdeydi.

Keşke olsa!

Şimdi “kriz”i konuşmazdık.

Erimezdik böyle.

Yüzleşebilseydik.

* * *

Pamuk ipliğine bağlı bu statükoyla kazanılan bireyci konforu, yine aynı statükoya kurban verenler bağırıyor şimdi...

Bu toplumu “kibir” yedi!

* * *

Türkiye’deki krize dair çok farklı isimler verilebilir.

Ancak bizimki tek başına ne TL krizidir, ne diplomasi!

“KKTC” gerçeğidir bizimki!

“Statüko”nun kendisidir.

* * *

“Ekonomik kriz başka Kıbrıs sorunu başka” diyenler de var.

Oldu canım!

Türk Lirası niye kullanıyoruz sahi?

* * *

Bir sene evvel, yine Ağustos’un şu yakıcı günlerinde makalemi şöyle bitirmiştim:

<<... Yeni bir “ev” kurmaya ihtiyacımız var. Bu “yıkıntı”yla uğraşmak yerine...>>

* * *

O gün sterlin 4.6 TL’ydi, Euro 4.1...

Dolar 3.5 TL’ydi o gün...

“Bu yaşadığımız yanılsamayı aşmanın yolu önce gerçekle yüzleşmektir” demiştim...

Dünyadan ayıplı, Türkiye’ye bağımlı, “askeri güç” üzerinden korunan, geleceği belirsiz bu yapının çökmekten başka şansı var mı?

* * *

18 sene önce yine böylesi büyük bir ekonomik buhran yaşanmıştı.

Çok daha fazlası hatta...

İnsanlar çıldırmıştı.

Bankalar batmış, Meclis genel kurulu işgal edilmiş, ortalık yıkılmıştı.

* * *

Hep söylendi...

“Bu düzen sürdürülemez.”

Ve sağırlar senfonisi çok az duydu, üleşirken!