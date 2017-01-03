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Cenk Mutluyakalı

Cenk Mutluyakalı

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Var, yok

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Kıbrıs adasının kuzeyinde “kolaylar” var!

Çok kolay sahip olabilecekleriniz...

  • ‘KKTC’ kimliği
  • Hasta izni
  • İnşaat ruhsatı
  • Üniversite diploması
  • ‘Yazar’ ünvanı
  • Sürücü ehliyeti
  • ‘Rum’ tapulu arazi
  • Odun (her anlamda…)

Sizi “yedi böğrünüzden çatlatanlar” var!

  • Bürokrasi.
  • İş bilmez, torpille atanmış yöneticiler.
  • Yedi buçuk sekiz, üç buçuk dört trafiği.
  • İnternet.

50 senedir ‘değişmez’ sorular var.

  • Kıbrıs sorunu bitecek mi?
  • Polis ne zaman sivile bağlanacak?
  • Kalkınma’ya burada başkan yok mu?
  • Müşavirlik sistemi nereye kadar?
  • Nüfusumuz kaç kişi?
  • Kolej sınavı eziyetine kim dur diyecek?
  • Askerlik kalkacak mı?

Bile bile çiğnenen “yasalar” var.

Herkes bilir de, “kimse bilmez” güya!

  • Gece kulüplerinde fuhuş.
  • Kamuda ‘ikinci iş’.
  • Eczanelerde ‘reçetesiz’ ilaç.

 “İlk akla gelenler” var, mutlaka!

  • Yağmur yağdığı zaman:

- “Elektrikler kesilecek.”

  • Okullar açıldığı zaman!

- “Öğretmenler greve inecek”

  • Aralık geldiği zaman!

- “13’üncü maaş ödenecek”

...

Ve tesellilerimiz, efsane sözlerimiz, kalıp cümlelerimiz var... Duyarız, inanmayız, ‘mış’ gibi yaparız (!)

  • Bu memleket bizim biz yöneteceğiz!
  • Türkiye çözümü destekliyor!
  • Bu son deneme!
  • KKTC’yi tanıtabiliriz!
  • ‘Kişisel’ bir talebim yok, tümü ‘ilkesel’
  • “Yeniden aday olmayacağım.”
  • “Yetiştiremiyorum, hangi birini...”
  • “Çok zorluk çektik biz zamanında, çok...”
  • “Türkiyeli-Kıbrıslı ayırımı yoktur.”
  • “Tam uyum içindeyiz.”
  • “Kıbrıs’ta barış engellenemez”

...

“Daha”ların peşinde koşmak vardır, ha bire!

‘ESARET’ derim de, inanmaz çoğu kimse…

  • Pespaye bir devlette...
  • Malın mülkün peşinde…
  • Kıskançlığın, çekememezliğin ekseninde.
  • Hırsın egonun gölgesinde…
  • “Hep kendine, hep kendine…”
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