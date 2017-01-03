Kıbrıs adasının kuzeyinde “kolaylar” var!

Çok kolay sahip olabilecekleriniz...

‘KKTC’ kimliği

Hasta izni

İnşaat ruhsatı

Üniversite diploması

‘Yazar’ ünvanı

Sürücü ehliyeti

‘Rum’ tapulu arazi

Odun (her anlamda…)

…

Sizi “yedi böğrünüzden çatlatanlar” var!

Bürokrasi.

İş bilmez, torpille atanmış yöneticiler.

Yedi buçuk sekiz, üç buçuk dört trafiği.

İnternet.

…

50 senedir ‘değişmez’ sorular var.

Kıbrıs sorunu bitecek mi?

Polis ne zaman sivile bağlanacak?

Kalkınma’ya burada başkan yok mu?

Müşavirlik sistemi nereye kadar?

Nüfusumuz kaç kişi?

Kolej sınavı eziyetine kim dur diyecek?

Askerlik kalkacak mı?

…

Bile bile çiğnenen “yasalar” var.

Herkes bilir de, “kimse bilmez” güya!

Gece kulüplerinde fuhuş.

Kamuda ‘ikinci iş’.

Eczanelerde ‘reçetesiz’ ilaç.

“İlk akla gelenler” var, mutlaka!

Yağmur yağdığı zaman:

- “Elektrikler kesilecek.”

Okullar açıldığı zaman!

- “Öğretmenler greve inecek”

Aralık geldiği zaman!

- “13’üncü maaş ödenecek”

...

Ve tesellilerimiz, efsane sözlerimiz, kalıp cümlelerimiz var... Duyarız, inanmayız, ‘mış’ gibi yaparız (!)

Bu memleket bizim biz yöneteceğiz!

Türkiye çözümü destekliyor!

Bu son deneme!

KKTC’yi tanıtabiliriz!

‘Kişisel’ bir talebim yok, tümü ‘ilkesel’

“Yeniden aday olmayacağım.”

“Yetiştiremiyorum, hangi birini...”

“Çok zorluk çektik biz zamanında, çok...”

“Türkiyeli-Kıbrıslı ayırımı yoktur.”

“Tam uyum içindeyiz.”

“Kıbrıs’ta barış engellenemez”

...

“Daha”ların peşinde koşmak vardır, ha bire!

‘ESARET’ derim de, inanmaz çoğu kimse…