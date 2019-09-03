Tirajın yerini ‘erişim’ kavramı alırken

"Tirajınız nedir" ya da "kaç satıyorsunuz" diye soranlar halen var.

Çünkü hayat yenilenirken, yönetim kademelerini yeni kuşaklar henüz devralmamış.

Alacak!

* * *

Söylemiş olayım:

Gazeteler artık çok daha fazla okunuyor.

Elbette 'üreten' gazetelerden söz ediyorum.

Yoksa "adı gazete"lerden değil.

* * *

Üzgünüm ama "tiraj" kavramı ortadan kalktı.

"Bir gazete alana bir tırnak makası" hediye ederek eskinin alışkanlıklarını korumak gibi bir niyetimiz de yok.

Yeni medya "erişim" anlayışı üzerinden örgütleniyor, yapılanıyor ve ilerliyor.

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YENİDÜZEN'den bir örnekle meramımızı anlatayım.

O meşhur Annan Planı günlerinde, haritaları yayınlıyorduk.

Beş bin gazete basıyorduk ve sabah sabah tükeniyordu.

O dönem teknolojimiz daha fazlasına imkan vermiyordu.

Yedi bin basmıştık bir gün, dünyalar bizim olmuştu.

Oysa şimdi bir haberi bir saatte yedi bin kişi okuyor!

Mağusa - Maraş dosyamız örneğin, dün baktığımda 26 bin 446 kez okunmuştu.

Böyle bir “tiraj” hiç olmadı.

* * *

Gazeteler artık çok daha fazla okunuyor, demiştim.

“Tiraj” sadece geleneksel basılı gazetenin baskı sayısını anlatıyor.

Şimdi yalnızca internet için günde üç farklı vardiya çalışıyoruz ve haber merkezimizle bütünleşen, tümüyle farklı bir medya örgütlenmesi içinde ilerliyoruz.

O nedenle 24 saat iş yapacak iyi bir kadro, organizasyon ve yatırım önem kazanıyor.

Tüm bunların üzerine elbette özveri, gazetecilik aşkı ve dayanışma ekleniyor.

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Geleneksel basılı gazetenin satışı da elbette halen önemlidir.

Niye?

Çünkü parayla satıyorsunuz ve size bir destek sağlıyor.

En azından 'baskı maliyetinizin' bir bölümünü karşılıyor.

Bir de...

Geleneksel gazeteler günün "özetini" içeriyor.

Çünkü internet ve sosyal medya çok daha akışkan ve yerinde durmuyor.

Basılı gazeteler yerinde duruyor, haberleri derli toplu verebiliyor, gündemi kayıt altına alıyor.

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"Erişim" dedik ya.

Hepsinin toplamı...

İnternet gazetesi, e-gazete, sosyal medya, geleneksel basılı gazete, Web TV, SMS tümü...

Bu bütünü çoğaltmak için iyi bir haber merkezine, etik ve yürekli gazetecilere, deneyimli editörlere, en önemlisi de iyi bir takıma ve ideale ihtiyaç var.

Bu yıl Ocak’tan Eylül’e 828 bin 839 farklı okur YENİDÜZEN okudu, izledi, tartıştı.

Eylül’den Eylül’e yani son bir senede bu rakam 1.152.373 oldu.

Evet 1 milyonu aştık.

Böyle diyor analytics.google resmi verileri ve bu rakamlar bizi olağanüstü heyecanlandırıyor.

O nedenle zaten dijital dönüşüme yoğunlaşıyoruz.

Yeni istihdamlar ve yatırımlar için çalışıyoruz, yoruluyoruz.

Genç, dinamik, geniş haber merkezimize yeni isimler katmak istiyoruz.

Özgün ve uzman yazar kadromuzu genişletiyoruz.

Tüm mecralarımızdan günde ortalama 25 bin farklı insana düzenli olarak erişiyoruz.

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Tirajın yerini “erişim” kavramı alırken sesimiz çok daha özgürleşiyor, güçleniyor, büyüyor ama bizim için ‘değişmez’ iki unsur yerini koruyor: “Barış Gazeteciliği” ve illaki “temiz, dürüst, iyi gazetecilik.”

Bu yazı siz okurlara teşekkür için... Eğer arada unutuyorsak, lütfen, yoğunluğumuza yorgunluğumuza veriniz.