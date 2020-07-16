Tedbir ve gevşetme

Bugünden itibaren İngiltere’den de yolcu gelebilecek Ercan’a…

Hayırlısı olsun da henüz Pandemi Hastanesi yok.

‘Şuydu, buydu, o olacaktı, buraya geçilecekti, satın alınacaktı, kiralanacaktı’ derken henüz ortada bir şey yok.

En son Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin Pandemi Hastanesi yapılacağı söylendi. Bu konuda çalışmalar da başlatılmış Hastane Başhekimi’inin Yenidüzen’e verdiği bilgiye göre…

Bu da değişir mi, hazırlık sona erdirilir, başka bir yer belirlenir mi şimdilik bilinmez.

Tamamlanırsa anlayacağız.

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İngiltere’den gelişe gelirsek; Gelmeden 3-5 gün öncesinden PCR negatif testi istenecek, Ercan’a geldiğinde bir PCR testi daha yapılıp 7 gün karantinaya alınacak, karantina sonunda 3. bir test yapılacak. Karantina ve test ücretleri ise yolcudan alınacak.

Daha önce de dediğimiz, yazdığımız gibi ‘kapalı’ yaşamanın olanağı yok. Mutlaka bir şekilde açılmalıyız ama pandemi ile ilgili tedbirleri mutlaka ki alarak açılmalıyız.

Henüz hastanemiz yokken, halkımızın belli bir rahatlık içine girmişliğinin önüne geçilemezken, düğünlerimizde kucaklaşmalar, öpüşmeler eski dönemdeki gibi devam ederken, marketler, alış-veriş yerleri, önlemleri neredeyse bırakmışken tedbir alınmasının aksine yeni gevşetmeler yaratmak salgının artmasına neden olacaktır.

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Evet, doğrudur… Esnafımız kan ağlıyor, dükkânlarına giren-çıkan yok gibi… Otellerimiz boş, çalışanlar evlerinde oturuyor, işsizlik artıyor ama salgına karşı tam bir koruma sistemini kuramadan yeni gevşetmeler/açılmalar ortaya koymak geriye dönülmesi olanaksız bir duruma da yol açabilir.

Amaç elbette ki korkutmak değil ama alınmayan tedbirlerin aksine, tedbirlerin gevşetilmesi sonucunda korkulu günlerin geri gelmesi, hatta artarak devam etmesi de mümkün.

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Dünya Sağlık Örgütü, yakın zamanda pandeminin bitmeyeceğini duyuruyor. Alınan doğru önlemlerle bazı ülkelerde salgının kontrol altına alınabildiğine ancak ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde salgının artarak devam ettiğini de raporluyor. WHO Başkanı, salgının henüz zirve yapmadığını söylerken, dünyadaki vaka sayısı hızlı bir tırmanışla 13 milyonu geçti. Ölümler ise 580 bini buldu.

Bu veriler bizim de önümüzde dikkate alınacak veriler olmalı, o verilere bakarak salgının önemini anlamalıyız derken Sağlık Bakanlığımızın/Hükümetimizin iki toplumlu sağlık komitesine salgınla ilgili önceki güne kadar henüz bir rapor bile veremediğini öğreniyoruz.

Sorun verilerin sağlanmasıyla ilgili değil de raporun Bakanlık’tan çıkmasıyla ilgili oldu galiba… Oysa ki Kıbrıs’ın güneyinden üç kez rapor verilmiş bugüne kadar… Bir rapor verdik ama bu rapor derleme işini de bir periyoda bağlamak gerek. “Bir kez verdik oldu bitti” dememek lazım.

Salgına karşı işbirliği çok önemli.