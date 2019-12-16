“Leymosun’dan Kıbrıslıtürk akrabalarımı arıyorum…”

Bir Kıbrıslırum okurumuz, bize göndermiş olduğu elektronik postada, Leymosun’dan Kıbrıslıtürk akrabalarını aramakta olduğunu belirtti.

Sözkonusu okurumuz şöyle yazdı:

“Sevgili Sevgül,

Bir süreden beridir POLİTİS gazetesinde yayımlanmakta olan yazılarını takip etmekteyim. Tarihimizin bir parçası olan araştırmaların ve öykülerinde her birimizden bir parça bulunuyor, hayatlarımızın, hatıralarımızın küçük birer parçası…

Ben kişi olarak senin makalelerini okumayı sürdürüyorum eşimle birlikte ve onun ailesiyle birlikte çünkü eşimin erkek kardeşi 1974 yılından beridir kayıptır ve hala onun hakkında bir haber almayı bekliyoruz.

Benim öyküme gelince…

Benim nenem, Leymosun kazasına bağlı karma Fasula köyündendi, bu köyde Kıbrıslırumlar’la Kıbrıslıtürkler birlikte yaşardı. Benim annem ise 1915 yılında dünyaya gelmişti.

Kısa bir süre sonra nenem bir nedenden ötürü (sanırım bunun nedeni kocasının yani dedemin dokuz aylık bir bebek olan annemi alıp onu Leymosun’a götürmesi idi) nenem bir Kıbrıslıtürk’le birlikte yaşamaya başladı ve ondan iki oğlan çocuğu etti. Bu çocuklar Leymosun’da idi…

Nenem öldüğü zaman onları 1968’de yapılan cenaze töreninden sonra kısaca görmüştüm. O günlerde neler olup bittiğini anlayabilecek yaşta değildim, çok küçüktüm yani… Annem ise bana ve erkek kardeşime, bunların kendi kardeşleri olduğunu anlatmıştı. İsimlerini veya başka bir şey bilmiyoruz. 1974 sonrasında herhalde Leymosun’dan ayrılarak kuzeye geçtiler… Annemin bu iki kardeşinin doğum tarihleri de herhalde 1918-1920 yılları civarında olmalıdır.

Bizim bilmek istediğimiz, eğer mümkün ise onların çocukları, torunları, torun çocuklarının kuzeyde yaşayıp yaşamadıklarıdır. Onlarla buluşmayı çok istiyoruz…

Annemin adı Eleni idi, 17 Nisan 1915’te Fasulla’da dünyaya gelmişti. Babasının adı Timotheos Haralambus idi. Ninemin adı Katinu idi –Katerina’nın kısaltılmış şeklidir bu.

Teyit edemediğimiz bazı bilgilere göre, annemin kardeşlerinin adları Hasan ile Kamil’dir.

Onların babasının adı Kemal imiş ve İngiliz sömürge yönetimi tarafından asılmış da deniyor… Ancak bu bilgi güvenilir bir kaynaktan gelmiyor ve kontrol edilmesi gerekiyor…

Eşimin kardeşinin adı Pavlos Neokleu’tur, Palekitre’den “kayıp”tır ve ondan geride kalanlar henüz bulunamadı… Eşim Hristos, yurdumuzun yeniden birleştirilmesi için çabalara çeşitli şekillerde katılıyor ve çok aktiftir…

Teşekkürler ve kayıplarla ilgili çalışmaların nedeniyle almış olduğun ödülden ötürü de seni kutlarım.

Dulla…”

Bu konuda bilgi sahibi olan okurlarımı, isimli veya isimsiz olarak beni 0542 853 8436 numaralı telefondan aramaya davet ediyorum…

“Fotoğraf sahiplerinden biri o dönem doktordu…”

Sosyal medya sayfasından bir paylaşımda bulunan Ali Üncü, Omorfo’da bir evde bulduğu çok iyi durumda dört fotoğraf albümünün sahibi Kıbrıslırum aileyi aradığını belirterek, sosyal medyadaki arkadaşlarından yardım istedi.

Ali Üncü, şöyle yazdı:

“Değerli arkadaşlar, Güzelyurt'ta bir evde belli ki bir Kıbrıslı Rum aileye ait 4 adet iyi korunmuş fotoğraf albümü buldum. Ve yine benim anladığım; fotoğraf sahiplerinden biri o dönem doktordu. Fotoğraflar 50'li ve 70'li yıllara aittir. Bu aileye nasıl ulaşabileceğim hakkında bilgisi olan lütfen bana yazsın…”

Biz de bu fotoğrafları paylaşıyoruz… Umarız yakın zamanda fotoğraf albümünün sahibi olan aile bulunabilir…

Ali Üncü’ye de duyarlılığından ötürü teşekkür ederiz…