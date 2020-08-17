Karar alma konusunda kararlar alındı (!)

BAKANLAR KURULU TRAJEDİSİ:

Vaka sayıları artıyor…

Artık eski günlerde değiliz…

Günlük vakalar 10'lu sayıları ulaştı.

Nereden bulaştığı bilinmeyen vakalar çıkıyor.

Yavaş yavaş bir panik havası yayılmaya başladı.

Derken bir haber çıktı hafta sonu “Sağlık Bakanı açık Bakanlar Kurulu toplantısı istedi”

Yes be dedim… İşte bu!..

Yaşşa be Ali abi (!)

Derken sabah saatlerinde haber geldi, toplantı başladı.

Dakikalar, saatler geçti…

"Kararlar" alındı…

Başbakanlık haberleşme grubuna bir not düştü, "2 dakika sonra açıklama olacak"…

O 2 dakika geçmek bilmedi…

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'Önlem' beklentisinin yükseldiği bu günlerde Başbakan Yardımcısı'nın da sosyal medyadan "gof” verdiği Bakanlar Kurulu yetersizliğin dibine vurdu adeta…

Saatler süren toplantının ardından TV'nin sesiniz açtım, izlemeye koyuldum, ne kararlar aldılar diye…

TV'nin ses sonda! Hoparlörler patlayacak!

Bendeki de saflık işte!

Eski Çalışma Bakanımız vardı, Şerife Ünverdi, gazeteciler ne sorsa "çalışmalar sürüyor" diye açıklama yapardı.

Aynen o hesap!

Hükümetimiz de Şerife Hanım gibi "çalışmaların sürdüğünü", neredeyse somut karar almadıklarını duyurdu!

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Tıklım tıklım dolan, güvenilirliği tartışmalı PCR'larla ülkeye gelen turistlerin uğrak mekanı eğlence yerleri ile ilgili "çalışmaları devam" edecekmiş hükümetin, yani karar yok!

"Sosyal mesafeyi koruyun" diye TV'lerde ahkam kesen Sağlık Bakanlığı bu konuda hala çalışacakmış.

Herkesin gördüğünü görmüyor musunuz? O mekana bir virüslü girse sonuçlarının ne olacağını kestiremiyor musunuz? Kime diyorum!

Başka ne kararı almış yüce kurulumuz?

Rakamları incelemişler ve bakmışlar ki "virüs daha çok limanlardan girmiş", bu nedenle o konuda sınırlama getirmişler.

Günde 400 civarından 250'ye düşmüş artık yolcu sayısı, fazlası gelemeyecekmiş.

Gelenler de PCR sonuçları çıkana kadar limanda bekleyecekmiş, tıklım tıklım, bir köşede…

Düşünsenize, virüslü olum olmadığı belli olmayan yüzlerce kişi bir yere "sonuç" bekleyecek.

E peki havaalanı ile gelenler? Onların alanda beklemesine gerek yok…

Hımmm, neden acaba? Uçaklar gelenler daha varlıklı, casino müşterileri olmasın sakın (!)

E koskoca “turistleri” alanda mı bekleteceğiz, olur mu öyle şey, bırakın geçsinler…

Rast gele testler yapacakmış hükümetimiz, bu konuda da “karar” almışlar.

Başbakan Yardımcısı rastgele terslerin özellikle güneye geçip gelenlere yapılacağını da açıkladı, toplantısı sonrası…

İlginç değil mi, neden güneye geçenler?

Güney üzerinden kaç vakamız var? Alın bir tuhaflık daha!

Eğitimde de "karar almak için karar alındığını" açıklayan Bakanlar Kurulu bu konuda süren çalışmaların karara bağlandığını, alınacak kararların da açıklanacağını duyurdu.

Evet evet yanlış okumadınız, karar alma noktasında karar almışlar, çalışmalar sürüyormuş!

Yahu 1 Eylül'e ne kaldı, ne zaman karar alacak, ne zaman hazırlık yapacak, ne zaman uygulayacaksınız?

Bu millet de size güvenim evladını okula gönderecek ha?

Birçok noktada kararlar alma konusunda çalışmalar ve kararlar alan kurulumuz aslında toplantıda pek de bir şey yapmadığını duyurdu …

Bize de derin bir "ah" çekmek düştü…

Ah ki ne ah…