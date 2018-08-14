İşte paketin olası detayları: 20 MADDE MASADA

Döviz krizi nedeniyle bir dizi önlem almaya hazırlanan Bakanlar Kurulu 20 maddelik bir paket hazırladı.

Vergilerden okul harçlarına, casinolardan emlak sektörüne kadar birçok kalemde yeni düzenleme getiren pakette farklı alanlarda birçok karar gündeme gelecek.

Paketin özeti devlet belli başlı konulardaki gelirlerinden feragat edecek, bazı konularda ise bütçe dengesini gözetilerek iyileştirici uygulamalar devreye konacak.

Resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmayan ancak siyasi kulislere yansıyan üzerinde çalışılan konular şunlar: