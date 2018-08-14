İşte paketin olası detayları: 20 MADDE MASADA
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Döviz krizi nedeniyle bir dizi önlem almaya hazırlanan Bakanlar Kurulu 20 maddelik bir paket hazırladı.
Vergilerden okul harçlarına, casinolardan emlak sektörüne kadar birçok kalemde yeni düzenleme getiren pakette farklı alanlarda birçok karar gündeme gelecek.
Paketin özeti devlet belli başlı konulardaki gelirlerinden feragat edecek, bazı konularda ise bütçe dengesini gözetilerek iyileştirici uygulamalar devreye konacak.
Resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmayan ancak siyasi kulislere yansıyan üzerinde çalışılan konular şunlar:
- Belli başlı kalemlerde Fiyat İstikrar Fonu artırılması gündeme gelebilir.
- Bazı kalemlerde KDV oranları indirilecek, bu yolla piyasanın ucuzlaması hedeflenecek. (Örnek: Temizlik malzemesinde %16 olan KDV oranı %5’e düşecek)
- Restoranlarda KDV’nin %10’dan % 5’e gerilemesi düşünülüyor.
- Emlak satışlarında yerli ve yabancılara satışlarda tapu harçlarında indirim yapılarak daha ucuza tapu devirlerinin gerçekleşmesi sağlanacak. Burada hedef emlak piyasasında hareketliliği yeniden sağlamak.
- Yabancılara, konut alımı değil, var olan daireler üzerinden satın alma hakkı tanınması üzerinde çalışılan bir başka konu… Devreye girerse ve nihai karar alınırsa bu uygulama 6 ay için geçerli olacak ve 3 daire ile sınırlandırılacak. İlk daire alımında %8, ikincisinde %9 ve üçüncüsünde de %10 vergi uygulanacak.
- İlk kez konut edinen KKTC vatandaşlarına uygulanan tapu-devir harcı yüzde 6’dan yüzde 1’e düşürülecek.
- Sosyal Sigortalar’da kolaylıklar sağlayarak, borcu olanların borçlarının yapılandırılmasına olanak sağlanacak. (Kararın kesinleşmesi halinde; daha önce borçlu olup da 6 ay içinde yapılacak sosyal güvenlik yatırımlarında geriye dönük faizlerin silinmesi gündeme gelebilecek)
- Teşvik uygulamalarında yeni düzenleme gündeme gelecek… Teşvikler kamu maliyesine gelir getirecek şekilde yeniden düzenlenecek, kapsamı daraltılacak.
- Üniversitelerin ve özel okulların döviz olan harçlarıyla ve vergileri ilgili de yeni bir düzenlemeye gidilecek. Devlet bu konuda ricacı olmayacak, daha buyurgan bir tavır sergilemesi düşünülüyor ancak Maliye Bakanlığı bu konu üzerinde çalışıyor, net bir karar yok.
- Konut kiralarında kur sabitlemesi ve stopaj vergilerinde buna bağlı yeni uygulamalar uygulanacak.
- Müteahhitler veya mal sahiplerinden döviz üzerinden konut satın alanların borçlarında da aynı düzenlemeye gidilmesi düşünülüyor, Sterlin kur sabitleme bu konuda da ele alınan bir başka konu…
- Borçlanma faizlerinin, ‘borçlanıldığı tarihten’ itibaren geçerli olması da gündemde… Masrafsız vade uzatımına gidilmesi talebi masada, şartları araştırılacak.
- Vergide de ‘basit vergi’ sistemi hayata geçecek. Yani ödeme gücüne göre vergi sistemine gidilecek. Vergi borcu için de aynı uygulama yapılacak.
- Alkol ve sarma tütüne vergi gelebilir.
- Villa tipi lüks tipi konutlara ek vergiler kapsam dahiline alınabilir.
- Antrepolarda biriken malların 6 ay içinde çekilmesi için kur sabitlenmesine gidilmesi üzerinde çalışılıyor.
- Elektrikte çoklu tarifeye geçilmesi de üzerinde fikir egzersizi yapılan bir başka konu… Örneğin, akşam saatlerinde toplu üretimlerde elektrik fiyatı daha ‘ucuz’, öğle saatlerinde tüketilen elektrik ücreti ise daha pahalı olacak bir model düşünülebilir.
- Bet ofislere ve casinolara ek vergi de masaya yatırılacak.
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