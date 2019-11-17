Hafta içinde ortaya atılan, Başbalan Tatar’ın, INTERPOL’un ‘Arananlar’ listesinde olup olmadığı , yurt dışına (Türkliye hariç) seyahat edip edemeyeceği gibi sorular akılları karıştırdı. Ve doğal olarak, Sayın Başbakan bekleneni yaptı ve bu konuda açıklamalarda bulundu. Bu arada, Başbakan’ın KKTC Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aldığı yazı da basına sızdırıldı. Resmi yazıya göre, Sayın Tatar INTERPOOL (!!!) tarafından aranmıyordu.

***

Benim bildiğim kadarıyla (!)... INTERPOOL diye bir kuruluş, bir organizayon yok. Onun adı INTERPOOL değil INTERPOL. Yani, ‘International Criminal Police Organization’. INTERPOL da bunun kısa yazılışı.

Resmi yazı çok aceleyle mi yazılmıştı ? Yazan, ne yazdığının farkında bile mi değildi ? Yahut, öyle mi biliyordu ?....

İyi güzel de, koskoca (!) KKTC Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, bir bilen, böyle önemli bir yazıyı tekrar tekrar okuyan, kontrol eden birileri yok muydu

Gülsek mi ? Ağlasak mı ?

Okumak

Bir yıl içinde kaç kitap basılıyor ülkemizde ? Bilmiyorum...

Kaç kitap satılıyor ? Bilmiyorum...

En çok hangi tür kitaplar satılıyor ? Onu da bilmiyorum. ...

Gazetelerimizin günlük tirajları ne ? Bilmiyorum...

Nüfusumuzun kaçta kaçı gazete okuyor ? Onu da bilmiyorum...

Yukarıda saydıklarıma ‘doğru’ cevaplar verebilecek birisi var mı ? Bilmiyorum...

‘Genel bakış’ bir yana... Gençlerimizin kaçta kaçında okuma alışkanlığı var acaba ? Bir bilen var mı ?

Göğsümüz kabara kabara söyleriz ülkemizdeki okuma-yazma oranının çok yüksek olduğunu. Doğrudur da. Ama galiba okullarda noktalanıyor ‘okuma’ işi. Okul ve diploması ile okuma da bitiyor...

Sonrası mı ?

Sonrasında herşey kulaktan-dolma.

Haaa sahi...Bir de Internet var şimdi. Sosyal Medya adı takılan yerlerdeki saçmalıklar, yanlış bilgiler, küfürler, hakaretler de edebiyatımızın bir parçası haline gelmiş gibi sanki.

“Hangi gazetede okudun ?” sorusuna cevap alamazsınız. Sosyal Medya’da görmüş ve kabullenmiştir çünkü.

***

Japonyada kişi başına (yıllık) okunan kitap sayısı 25...

Türkiye’de ise her altı kişiye bir kitap olarak hesaplanmış.

Peki KKTC ? Bilmiyoruz.....

Merak ettim, ülkelerdeki yıllık kitap baskı sayısını da araştırdım.

ABD’de yılda 72 bin kitap basılıyormuş...Almanya’da bu rakam 65 bin...İngiltere’de 48, Fransa’da 40 bin...Türkiye’de ise 6 bin....

Peki... KKTC’de ? Bilmiyoruz...

***

KKTC ile ilgili bilgiler yok elimizde. Bu bilgileri tutan derleyen olduğunu da sanmıyorum. Tek bildiğim, ‘Kitap’ için çırpınanlar olduğu... Tüm olumsuzluklara karşın yılmayanlar olduğu...

Sokak Ağzı

“Konu açıklığa kavuştu. Sayın Başbakanımız Interpool ‘un arananlar listesinde değil. Ama Interpol’dan henüz bir açıklama yok.”

***

“Interpol mı Interpool mu ? Şaşırdık kaldık.”

***

“Girneyi benzettik. Sıra İskele sahillerinde...”

***

“Sayın Başbakan, Maraş’ı açıp Akdeniz’in Las Vegas’ı yapacağını söylediydi. Girne’den sonra antreman İskelede devam edecek. Sonra da sıra Maraş’a gelecek.”

***

“Şanlıurfa’da bir cephanelikte de patlama olmuş. Çok yaralı var. Neler oluyor ? İhmal mi var ? Sabotaj mı var ? Henüz bir açıklama yok. Aynı, bizim Girnedeki patlama gibi bu da unutturulacak herhalde.”

***

“Ve sonunda bunu da gördük. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünü Mehter Takımı ile kutladık. “

***

“Bence Sayın Başbakan, iddiaları çürütmek için bir Londra seferi düzenlemeli.”

***

“Denkdaş, yaşasaydı da kurduğu Cumhuriyetin düşdüğü halleri görseydi ne deyecegdi acaba çok merag ederim.”

Anlayana