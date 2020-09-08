‘Bakanlar Kurulu’nun yetkisi yok'

BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KURULU'nda bulunan hekimlerin açıklamalarından anladığımız dünkü kurul toplantısında alınan kararların kimisi bugün Bakanlar Kurulu’nda onay aldı, kimisi almadı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun dün aldığı kararların bir kısmının bugünkü Bakanlar Kurulu'nda "karar" olarak açıklanması bir yetki karmaşasını da gündeme taşıdı.

Yasal olarak bulaşıcı hastalıklarla ilgili tek yetkili kurul olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nda alınan kararlar neden Bakanlar Kurulu onayına götürüldü?

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Bu mümkün olabilir mi?

Bunun yasallığı var mıdır?

Ombudsman Emine Dizdalı’yı aradım, sordum.

Deneyimli Hukukçu / Ombudsman Emine Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun kararlarının kesin , geçerli olduğunu , yasal olarak Bakanlar Kurulu bu konuda karar alma yetkisi olmadığını söyledi.

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Emine Dizdarlı bakın neler söyledi:

Yasada alınan kararların Bakanlar Kurulu’na gideceğine dair bir ibare yoktur.

Üst Kurul’un kararları kesindir . Bu nedenle hepsinin uygulanması gerekmektedir .

Bakanlar Kurulu’nun (Üst Kurul’un kararlarından) istediğini onaylayıp, istediğini reddetme lüksü yoktur.

Şu anda yasaya göre karar alma yetkisi tamamen Üst Kurul’a aittir.



Üst Kurul’un aldığı kararlar geçerlidir, yürürlüktedir.

Bakanlar Kurulu’nun kararları onaylaması ya da onaylamaması söz konusu değildir, çünkü yetkili Üst Kurul’dur.

Üst Kurul öneri yapmaz , Üst Kurul’un kararları kesindir ve Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yasa gücündedir. Yani kurallar odur.

Bakanlar Kurulu bir önceki dönemde kabul etti ve ilan etti, yetkinin de Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu ilan etti. Bulaşıcı hastalık ilanından sonra Bakanlar Kurulu’nun bu aşamada hiçbir yetkisi yoktur.

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Emine Dizdarlı bunları söylerken Üst Kurul’da bulunan hekimlerin tepkisi de sosyal medyaya yansıyor…

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplantısında dün saatlerce fikir yürüttüklerini ifade edem Dr. Emine Kamiloğlu, tek taleplerinin ise iç bulaşı sıfırlayacak kararların alınması olduğunu altını çiziyor.

Bu amaçla 16 maddelik kararın oybirliği ile karar defterine de geçirildiğine işaret eden Dr. Kamiloğlu, “Bir hekim olarak bu uyarıyı yapmak tarihi sorumluluğumdur’ diyor, Bakanlar Kurulu'nun bugün aldığı kararlarla iç bulaşın önlenmesinin mümkün olmadığına vurgu yapıyor…

Ne sağlık ne ekonomi ne de hukuk/kural kaldı anlayacağınız…

Hepsi darmadağın oldu… Tebrikler (!)