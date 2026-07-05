YAZ AYINLARINDA CİNSELLİK HAKKINDA MERAK EDİLEN 10 SORU

Yaz geldi mi sadece havalar ısınmıyor; bedenler, duygular ve merak edilen sorular da hareketleniyor. Deniz, havuz, tatil, yeni tanışmalar, artan sosyalleşme ve değişen günlük rutinler cinsellikle ilgili pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Bu hafta yaz aylarında cinsellik hakkında merak edilen sorular hakkında konuşalım.

Yazın cinsel isteğin artması normal mi?

Evet, tamamen olağan. Yaz aylarında gün ışığının uzaması, açık havada daha fazla vakit geçirilmesi, tatil dönemlerinin başlaması ve stresin azalması birçok kişinin kendini daha enerjik ve istekli hissetmesine katkıda bulunabilir. Ancak ‘herkesin cinsel isteği artar’ düşüncesi de doğru değildir. Kimileri sıcak havalardan bunalıp daha az istek duyabilir, çünkü cinsel isteğin tek bir ‘normali’ yoktur.

Deniz veya havuz suyu gebeliği önler mi?

Hayır. Bu belki de en eski yanlış inanışlardan biridir. Denize girmek, havuza girmek ya da cinsel aktivite sonrasında suya girmek gebeliği önlemez. Suyun sperm hücrelerini etkisiz hale getirdiği düşüncesi bilimsel değildir. Gebelikten korunmak isteyen kişilerin etkin doğum kontrol yöntemlerini kullanmaları gerekir. Havuz suyu, deniz suyu ve duş almak bir korunma yöntemi değildir.

Islak mayo ile uzun süre kalmak cinsel yolla bulaşan enfeksiyona neden olur mu?

Islak mayo tek başına cinsel yolla bulaşan enfeksiyon oluşturmaz. Ancak uzun süre nemli ve sıcak kalan genital bölge mantar enfeksiyonları veya bazı vajinal enfeksiyonlar için uygun bir ortam oluşturabilir. Bu nedenle deniz veya havuz sonrasında mayoyu değiştirmek iyi bir alışkanlıktır.

Sıcak havalarda / ortamlarda kondomları yanımda nasıl taşımalıyım?

Sıcak havalar, nem, sürtünme, dar alanlar kondomun yapısını bozabilir. Bu nedenle arabalar (sıcak havalarda) ya da cüzdan yerine serin ve kuru bir yerde, sağlam bir kutuda taşımak daha güvenlidir. Mümkünse evde, otelde ya da serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Eğer plaj çantasında taşımak gerekliyse mutlaka serin kalacak küçük bir çantacıkta, çantayı da gölgede tutmak gerekir.

Havlu ya da şezlong minderi gibi eşyalar genital bölgeme temas ettiğinde enfeksiyon kapar mıyım?

Havlu, şezlong minderi, ıslak mayo ya da ortak kullanımlı eşyalar bazı enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Kişinin kendi havlusunu kullanmasına, ıslak mayosunu denizden/havuzdan çıktıktan sonra değiştirmesine ve mümkün olduğunda hijyenik ortamlarda bulunmasına önem göstermesi gerekir.

Yazın çok daha fazla terliyorum. Genital bölgemi nasıl temiz ve ferah tutabilirim?

Düzenli duş almak, pamuklu iç çamaşırı tercih etmek ve deniz / havuz sonrası ıslak mayo ile uzun süre kalmamak hem konforu artırır hem de enfeksiyon gelişme riskini azaltır. Testisler, penis ve kasık bölgesi birbirine yakın olduğu için bu bölgelerin günlük temizlik sırasında yıkanması ve gün içinde mümkün olduğunca havadar tutulması terleme ve koku oluşumunu azaltabilir. Genital bölgeyi parfümlü ürünlerle, deodorantlarla veya kokulu spreylerle ‘daha temiz’ hale getirmeye çalışmak zarar verir. Genital sağlık için en iyi bakım çoğu zaman temiz su, uygun hijyen ve bedenin doğal dengesine uyum sağlamaktır.

Tatilde regl oldum, ne yapmalıyım?

Yaz döneminde özellikle bol içildiğinden emin olunmalıdır. Kişi kendini normalden daha yorgun ya da bitkin hissediyorsa güneşte kalmamaya özen göstermelidir. Deniz / havuza girerken menstrual disk, kap, regl mayosu, tampon gibi birkaç farklı hijyenik ürünlerden kendisine en uygun olanı tercih etmelidir. Regl döneminde denize girmek sağlıksız değildir. Önemli olan kullanılan ürünün doğru şekilde kullanılması ve dikkat edilmesidir. Regl mayosu kullanılıyorsa denizden / havuzdan çıktıktan sonra kurusuyla değiştirilmesi unutulmamalıdır. Eğer ki tampon kullanılıyorsa denizden / havuzdan çıktıktan sonra mutlaka değiştirilmelidir çünkü sıvı emici yapısı nedeniyle dış ortamdan bakteri geçişine daha açık hale gelir. Menstrual kap ve diskler ise daha uzun süre kullanılabildiklerinden daha pratik bir seçenek olabilir.

Tatilde yeni biriyle tanışınca korunmayı konuşmak ayıp mı?

Hayır. Tam tersine bu konuşma yetişkin ve sorumluluk sahibi bir yaklaşımın göstergesidir. Toplumda hala ‘korunmayı konuşursam yanlış anlaşılırım’ düşüncesi yaygındır. Oysa cinsel sağlık hakkında konuşabilmek güvenin ve karşılıklı saygının önemli bir parçasıdır. Kondom kullanımı, doğum kontrol yöntemleri veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında konuşmak romantizmi bozmaz, partnerlerin kendilerini daha güvende hissetmesine yardımcı olur.

Yaz aşklarında duygusal bağ kurulur mu?

Bazı ilişkiler birkaç gün sürerken bazıları yıllarca devam edebilir. Bir ilişkinin süresini mevsimler değil, ilişkiyi yaşayan kişiler belirler. ‘Tatil ilişkileri ciddi olmaz’ düşüncesi kadar ‘birlikte vakit geçirdik, mutlaka ciddi bir ilişkiye dönüşecek’ beklentisi de gerçekçi olmayabilir. Önemli olan partnerlerin beklentilerini açıkça konuşabilmeleridir.

Yazın sanki daha çekici görünmek zorundaymışım gibi hissediyorum. Ne yapabilirim?

Yaz aylarında sosyal medya, reklamlar ve popüler kültür bize sürekli olarak ‘kusursuz’ bedenler göstermeye çalışıyor. Oysa cinsellik yalnızca fiziksel görünümden ibaret değildir. Bronz olmak, zayıflamak, kas yapmak ya da belirli bir bedene sahip olmak bir kişinin cinsel açıdan daha değerli olduğu anlamına gelmez. Cinsel çekicilik; özgüven, iletişim, karşılıklı saygı ve kişilerin kendilerini daha rahat hissetmesiyle ilişkilidir.

Sonuç olarak yaz mevsimi, cinselliğimizi ‘daha farklı’ veya ‘daha yoğun’ bir şeye dönüştürmek zorunda değil. Yalnızca günlük rutinlerimizi değiştirebiliyor. Bu nedenle önemli olan kulaktan dolma bilgilerle değil doğru ve güvenilir bilgilerle hareket etmektir. Cinsellik de tıpkı diğer alanlar gibi konuşabildikçe, soru sorabildikçe, tabular azaldıkça daha sağlıklı bir hale gelir. Yazın getirdiği bu hareketlilik içinde en değerli şey bedenini tanımak ve ona iyi davranmaktır.