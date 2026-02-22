Yağla da koltuk hep altında kalsın!
Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda konuşma yaptı…
-*-*-
Daha önce benzer konuşmaları Ersin Tatar’a yaptırırlardı!
O gitti şimdi Ünal Abime yaptırıyorlar!
-*-*-
Evet “yaptırıyorlar” dedim çünkü Ünal Abim dahil hiçbir Kıbrıslı Türk, hayatında “Fuat Sezgin” adını işitmemiştir!
Kimse da bana katakulli okumasın!
-*-*-
Neyse, “bir tarihçinin” adının yer aldığı vakfın toplantısında, Ünal Abimin yaptığı konuşma tam bir tarih felaketi!
-*-*-
Bunu geçtim, doğrudan Recep Tayyip Erdoğan’a “yağ çekme fırsatı”!
-*-*-
Ünal Abim demiş ya da dedirtilmiş ki; “… Bugünün Türkiye'si, dış politika, savunma sanayisi ve birçok parametrede yalnızca Cumhuriyet döneminin değil, son üç asrın en güçlü seviyesine ulaşmıştır”…
-*-*-
Üç asır!
Yani 300 sene!
Ne yağ be!
-*-*-
Ve Ünal Abim eklemiş; “… Devletimizin uluslararası arenadaki etkinliği, caydırıcılığı ve itibarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir zirveye taşınmıştır.”
-*-*-
Belli ki, Ünal Abime okutulan metni birileri Türkiye’de hazırlamış veya bir Türkiyeli kardeşimiz hazırlamış!
“Devletimizin uluslararası arenadaki etkinliği”… diyor!
-*-*-
Ünal Abim, KKTC’nin Başbakanı mı yoksa Türkiye’nin memuru mu?
KKTC ayrı devlet mi yoksa Türkiye’nin sömürgesi mi?
-*-*-
Sadece Ünal Abim değil, belli ki hükümet kanadının tamamı Türkiye’nin memurudur!
-*-*-
Bugün Meclis gündemini ve ülkeyi yeniden darmadağın etmesi beklenen fiber optik konusundaki “ısrar” da, Ünal Abim ve arkadaşlarının “zavallı memurlar” olup olmadıklarının bir sınavı olacaktır!
-*-*-
Ülkede sendikasından sanayicisine ve iş insanlarına kadar muhalif olsun olmasın herkesin karşı olduğu “fiber optik” konusu eğer bugün mecliste onaylanırsa, Ünal Abim ve ötekilerin tamamı, bir daha toplum içine çıkamamalı!
-*-*-
Ünal Abim, İstanbul’daki toplantıda başka ne dedi biliyor musunuz?
-*-*-
“Türkiye olmasaydı, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belki de Kıbrıslı Türk bulamayacaktınız" dedi.
-*-*-
Sevgili Ünal Abi, rakamlarla konuşmak gerekirse; Türkiye olmadan önce sanırım 115 bin kişi kadardık!
Türkiye olduktan sonra, 70 bin bilemedin 80 bin kişi kadar kaldık!
-*-*-
Ve gerçekten duamdır; “Allah sana evlat hasreti çektirmesin be Abi! Biz çekiyoruz ve bunun sorumlusu da sen ve senin gibilerle ne yazık ki yağ çekerek sıyırmaya çalıştığın – koltuğu garantiye bağlamaya çalıştığın Anavatanındır” nokta!
-*-*-
Bu arada sevgili Ünal Abimin anavatan yağcılığına ve tabii ki artık ünlenmiş “gaf”larına da alıştık…
Mesela, KKTC’de bazı köy ziyaretlerinde de, TAK’ın haberine göre, demiş ki; “… “Karşımızda son 300 yılın en güçlü Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bu güçlü Türkiye ile kimse bize bir şey yapamaz. Fiber optik proje hayata geçecek ve KKTC bu alanda tarih yazacaktır.”
-*-*-
300 yıllık Türkiye Cumhuriyeti!
-*-*-
Hem yürüyorum, hem gülüyorum!
-*-*-
Bu yazıyı yazmadan önce yürüyüş yapmıştım ve bu “sözü” tam da o sırada okudum!
-*-*-
Yürüyüş sırasında, Kanlıköy Barajı’nın yanından da geçtim…
-*-*-
Ağzına kadar dolu!
Ve bu suyu – Gönyeli’deki barajla birlikte, bir şekilde değerlendirmemiz gerektiği inancındayım!
Nasıl mı?
Elbette hükümet düşünecek!
-*-*-
Ama aklıma ne geldi biliyor musunuz?
-*-*-
Ünal Abim baraj ya da gölete gitti…
Ve şöyle dedi:
“… Bu ve bunun gibi göletlerimiz, UBP sayesinde, Anavatanımız ve efsane liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kıbrıs Türkü’ne hediye edilmiştir… Sene 1963!”..
-*-*-
Der mi?
Der abi!
Neden demesin ki?
-*-*-
Sevgili Ünal Abi; sorry ama Türkiyeli bilgisiz ve yalaka danışmanlarına ya da tamamen yapay zekaya yazdırılan basın açıklamalarıyla konuşursan, ben de yazacağım!
-*-*-
Son bir not; sakın halka rağmen fiber optik konusunda ısrarcı olma, birkaç ay sonra gittiğinde, sen zannetme ki bugün seni maymun masgara eden Türkiye’deki siyasi mafyadan tek bir arkadaşın kalacak!
-*-*-
Biz bizeyiz be Abi!
Yapma!
Yeter!
-*-*-
Baflılar da der, “en aşşa da düşersan bişey olacan!”
Bu ihanetin bedeli büyük olacak; şimdiden tuuu yüzünüze!
Tüm muhalefete yani tüm karşı çıkanlara rağmen, eğer bugün Türk Telekom’a fiber alt yapı peşkeşi gerçekleşirse; bu toplumun, sizi asla unutmayacağını bilmeniz gerekir…
-*-*-
CTP Milletvekili fikir Toros’un dediği gibi, mesele her hangi şirket ya da fiber alt yapıya karşı olmak meselesi değildir!
-*-*-
Ama sevgili Toros da dahil herkes iyi bilmelidir ki; mesele aynı zamanda “malum şirket” ve “arkasındaki “siyasi mafyacılık düzeni”dir!
-*-*-
Kabul edilmesi istenen protokol; Dünya’nın en mükemmel fiber alt yapısını – en ucuz fiyata getirecek olsa da; buna elini kaldıracak ve onay verecek vekiller; Kıbrıs türk halkının onuruna, gururuna, iradesine, geçmişine, mücadelesine açıkça ihanet etmiş olacaktır!
-*-*-
Şimdiden yazıklar olsun!
Şimdiden yuh olsun!
Hatta “tuuu yüzünüze” derdi nenem, ondan da!
-*-*-
Bu arada, bugün, direnmeyen, direnişe şu veya bu şekilde destek vermeyen tüm Kıbrıslı Türklere de aynı mesajı – hiç değiştirmeden, nenemin ağzından iletmek istiyorum:
“Tuuu yüzünüze!”.