Üstel: “Yakıt ihalesinde çete var, ihale mafyası var”

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, yeni bir kabine değişikliği düşünmediğini söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na pahalı yakıt satılmasına yönelik Üstel, “Çete var”, “İhale mafyası var” yorumlarını onayladı.

Ercan Havaalanı’nda işletmeciyle bir mutabakat yapıldığını da doğrulayan Üstel, mahsuplaşma karşılığı ciro paylaşımında değişim olacağını da söyledi.

Üstel, yeni güne bir grup gazeteci ile kahvaltı yaparak başladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) “75 dolara doğrudan satın alınan akaryakıt için şimdi 45 dolara teklif atıldı, bu farkın bedelini kim ödeyecek” sorusuna Üstel, ihalesiz alımların “mecburiyetten” yapıldığını söyledi.

Üstel, bu alım yapılmasa ülkenin elektriksiz kalacağını iddia etti.

Üstel, Kıb-Tek’te yaşanan bu sürece dair dolaylı da olsa sorumluluğu dönemin Maliye Bakanı Sunat Atun’a yükledi.

Yakıtı pahalı ya da normal getiren şirketteki isimlerin aynı olduğunu, bunu fark ettiğini de söyleyen Üstel, “ihale yasası”nın da mutlaka değişmesi gerektiğini anlattı.

Ülkeye pahalı yakıt satılması için Marmara’da yakıt dolu geminin iki gün bekletildiğini anlatan Üstel, elektrik kurumuna yakıt konusunda “Çete var”, “İhale mafyası var” yorumlarını onayladı.

Yakıt anlamında kurulu bir düzen olduğunu savunan Üstel, kurumu Başbakanlığa bağladığını, Maliye Bakanlığı’nda da görev değişikliğine gidildiğini belirtti.

AKSA’nın sattığı elektriğin “ucuz” olduğunu öne süren Üstel, Kıb-Tek’in maliyetinin neredeyse yarısı olduğunu, önümüzdeki günlerde bir enerji çalıştayı yapmayı düşündüklerini ifade etti.

“2025’te fuel-oil kalkıyor” diyen Üstel, yeni tedbirler alınmadığından söz etti, Türkiye’den kabloyla elektrik dahil formülleri ortaya koymak gerektiğini belirtti.

“5 ayda 5 yönetim kurulu başkanı değiştiniz, normal mi” sorusuna, “çalışmayan gidecek, hepimizin hatası da olabilir ancak ülkede bir enerji yasası dahi yok” diyen Üstel, sütten ağızları yandığını, yoğurdu üfleyerek yediklerini söyledi.

Ercan’da yeni “ciro paylaşımı”

Ercan Havaalanı’nda “gizli mutabakat”la ilgili soruyu da yanıtlayan Üstel, yeni havaalanına elektrik getirilmesi gerektiğini, bunun bir maliyeti olduğunu, bu maliyeti Ercan’ın işletmecisinin karşılayacağını, ayrıca bölgede askeri arazinin boşaltılmadığını belirtti, “Ercan’ın işletmecisi tarafından yapılacak harcamalar ciro paylaşımında mahsuplaşma olacak şekilde ayarlanacak” dedi.

Yeni ciro paylaşımına yönelik rakamları ise açıklamayan Üstel, “gerekirse bu mutabakat zaptı da açıklanır, 15 Kasım’da Ercan Havaalanı’nın açılışı olacak, Erdoğan da gelecek, bu açılışın yapılabilmesi için bir mahsuplaşma gerekiyordu” şeklinde konuştu.

Belediye seçimleri

Belediye başkanlığı adaylıkları için veri ve görüşlere göre hareket edeceklerini söyleyen Ünal Üstel, “Belediyeler Reformu” olarak sunulan yasanın Anayasa Mahkemesinden döneceğini düşünmeğini belirtti.

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