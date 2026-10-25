“Ülke yönetimi kişisel kazanç kapısı değildir!”
CTP, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılacağını belirterek, rüşvetle mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kamu işlemlerinin izlenebilir hale getirilmesi yönünde mesaj verdi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “%100 Dürüstlük, %100 Hesap Verebilirlik” başlığıyla yaptığı açıklamada, Başbakanlık ve kamu ihaleleriyle bağlantılı rüşvet soruşturmalarının kamu yönetimine duyulan güveni sarstığını belirtti.
Açıklamada, vatandaşların devlet dairelerindeki işlemlerini gerçekleştirebilmek için para veya siyasi bağlantı aramak zorunda kaldığı bir düzenin değiştirilmesi gerektiği ifade edildi.
CTP, yeni dönemde kamu işlemlerinin izlenebilir hale getirileceğini, bağımsız denetimin artırılacağını ve rüşvetle mücadele mekanizmalarının güçlendirileceğini belirtti.
Kamu yönetiminin kişisel çıkar sağlama aracı olarak kullanılmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Ülke yönetimi kişisel kazanç kapısı değildir!” ifadelerine yer verildi.