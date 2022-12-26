UBP, DP ve YDP’yi yuttu!

Sağ siyaset “ittifak” yaptı ya!

Ulusal Birlik Partisi aslında Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş’u yuttu…



Karpaz’dan Yeşilırmak’a belediye meclis üyeliği sonuçlarına baktığımız zaman iki parti fark attı.

Ulusal Birlik Partisi 90, Cumhuriyetçi Türk Partisi ise 87 belediye meclis üyeliği kazandı.



Demokrat Parti 15’te kaldı…

Yeniden Doğuş 13’te…

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin belediye meclis üyesi sayısı, 10’u Lefkoşa’dan olmak üzere 13…



Ulusal Birlik Partisi’nin belediye meclis üyeleri çoğunluğu kırsalda olsa da yaşanan onca demokrasi utancı ve olumsuz yönetime rağmen aldığı sonuç dikkat çekiyor.



En önemlisi de Gönyeli’yi dışarıda tutarsanız eğer Ulusal Birlik Partisi yokluğun, yoksulluğun, ekonomik darboğazın en yüksek olduğu yerlerde daha fazla oy alıyor.



Bir not da Halkın Parti için…

Meclis’in değil sadece siyasetin de dışına çıktı, “Yerel Yönetim Seçim Sonuçları”na göre HP… 2 belediye meclis üyeliği kazanabildi. Bağımsızlık Yolu da belediye meclis üyeliği kazanamadı ancak seçime katılım hedeflerini sadece kazanılan meclis üyeleri üzerinden okumamak gerekiyor.



Her partinin aldığı oy yüzdeleri de ortaya çıktığı zaman çok daha güçlü yorumlama şansına sahip olacağız.



Yerel Seçim sonuçlarını bölgesel farklı hassasiyetler nedeniyle “genel siyasi tablo” üzerinden okumak çok doğru olmasa bile ufukta erken bir genel seçim görülüyor. Siyaset giderek iki parti odağında yoğunlaşırken, yine de Lefkoşa örneği gibi seçmen bazen partine çok da bakmadan, bir aday üzerinde yoğunlaşabiliyor.

