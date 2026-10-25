UBP adaylarını belirleyemedi, Dinçyürek adaylıktan çekildi

6 Aralık seçimlerine kısa bir süre kala Milletvekili adaylarını belirlemek için sandık başına giden Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) adaylar henüz resmi olarak belirlenemedi.

Cumartesi sabah 8.00'de başlayan oy verme işlemi, 21.00'de tamamlanırken, oy sayımı sonrası açıklanan listeye birçok aday adayı resmi olarak itirazda bulundu, tartışmalar yaşandı.

Oy sayımının nasıl gerçekleştiğine yönelik Divan Başkanlığı'na tepki gösterilirken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde "seçime güvenmiyoruz" sözleri de dikkat çekti.

Seçimden beklediği oyu alamayan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve açıklanan listede dışarda kalan Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil'in Divan Başkanı Hüseyin Paşa'ya yaptığı itirazlar dikkat çekti. Kıbrıs Postası'nın paylaştığı görüntülerde Öztürkler'in Divan Başkanı Paşa'ya yönelik "Sn Paşa bu partiyi küçük düşürmeyin. Bu sandıklar YSK gözetiminde tekrardan açılıp sayılacak" sözlerini sarf etmesi gözlerden kaçmadı. Karanfil ise bir başka görüntüde "Dışarıdan bir yazılımcı getirilsin, sayım yeniden yapılsın" dedi.

"Demokrasi şöleni" olarak nitelendirilen aday belirleme kurultayında kaos henüz bitmiş değil. 17 itiraz yapılmasının ardından oy sayım işleminin YSK ve polis gözetiminde yeniden yapılması bekleniyor.

Dinçyürek: Adaylıktan çekildim, Sağlık Bakanlığı'ndan istifa edeceğim"

Partide kaos ortamı yaşanırken, istifa açıklamasının gelmesi de dikkat çeken bir diğer unsur oldu. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, adaylıktan çekildiğini ve Sağlık Bakanlığı'ndan da istifa edeceğini açıkladı.

Dinçyürek'in açıklaması şöyle:

"Sevgili UBP’liler,

Sıralama seçimlerine katılan, bana oy veren ve vermeyen tüm partililerimize teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarını saygıyla karşılıyorum.

Bu süreçte yaptığım değerlendirmeler sonucunda, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde milletvekili adaylığından çekilme kararı almış bulunuyorum. Ayrıca, üç buçuk yıldır gurur ve başarıyla yürüttüğüm Sağlık Bakanlığı görevimden istifamı Sayın Başbakan’a sunacağım.

6 Aralık’ta gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimlerde partimin yanında yer almaya ve partime destek vermeye devam edeceğim.

Tüm aday arkadaşlarıma ve partime başarılar diliyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Dr. Hakan Dinçyürek"