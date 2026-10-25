Türkiye-KKTC doğal gaz hattı için NAVTEX yayımlandı

Türkiye ile KKTC arasında yapılacak doğal gaz boru hattı projesi için NAVTEX yayımlandı. Akdeniz'de belirlenen 12 koordinatta 31 Aralık'a kadar çalışma yürütülecek.

Duyuru, Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından 23 Ekim tarihinde yayımlandı. 26 Ekim - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında Akdeniz’de belirlenen 12 koordinatta bilimsel araştırma ve su altı çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Çalışmalar R/V Denar Pathfinder Denar Echo, Denar Explorer ve Kırıcı isimli gemiler tarafından yürütülecek. Bölgeden geçecek denizcilerin çalışma gemilerinden güvenli mesafede seyretmeleri istendi.

Türkiye ile KKTC arasında planlanan doğal gaz hattıyla ilerleyen dönemde Türkiye’den adaya doğal gaz ulaştırılması ve KKTC’nin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje, daha önce Türkiye’den KKTC’ye deniz altından inşa edilen su temin hattının ardından, iki ülke arasındaki enerji altyapısını geliştirecek önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

NAVTEX duyurusunda, söz konusu bildirinin 31 Aralık 2026 yürürlükten kaldırılacağı kaydedildi.