“Trakhoni Tren İstasyonu’na ait ‘numaralandırılmış’ taşlar kayboldu, yeni bina yapımına başlandı”

İngiliz sömürge döneminde, “Tren Yolu” projesinin ilk etabı olarak 1905 yılında inşa edilen ve 1988 yılında yolun ortasında kaldığından dolayı yeniden inşa edilmesi şartıyla yıkılan Trakhoni (Demirhan) tren istasyonuna ait ‘numaralandırılmış’ taşlar kayboldu, yerine yeni bir bina yapımına başlandı.

Yaşananları “Kültürel mirasa bizimkilerin verdikleri değer bu kadar işte” diyerek yorumlayan Arkeolog Tuncer Bağışkan, tren istasyonunun yıkılmasının üzerinden 34 yıl geçtiğini ancak istasyonun yapılmadığı gibi, numaralandırılan taşlarının kaybolduğunu, yerine yeni bir bina yapımına başlandığını söyledi.

Bağışkan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Trakhoni (Demirhan) tren istasyonu eski Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde bulunmaktaydı. Bu anayolun genişletilmeye başlandığı 1988 yılında yolun ortasında kaldığından yıkılması ve yol tamamlandıktan sonra yeniden yolun kenarına yapılması kaydıyla taşları numaralandıktan sonra Türkiyeli müteahhit tarafından yıkılmıştı.

Aradan 34 yıl geçmiş olmasına karşın tren istasyonu yolun kenarına yapılmadığı gibi, numaralandırılan taşlarının da nerede olduğunu bilen yok… Dahası yerine yeni bir bina yapılmaya bile başlandı. Kültürel mirasa bizimkilerin verdikleri değer bu kadar işte… Fazla söze gerek yok!”