Günümüzde Kıbrıs Türk toplumunun en çok ihtiyaç duyduğu şey ‘güven’dir...

Kurumlara güven, devlete güven, birbirimize güven…

İşte tam da bu noktada Kanal Sim’de yayımlanan Haber Toplantısı’nda Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’ya konuşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu “her alanda yeniden inşa” çağrısı, sıradan bir siyasi söylem değil; bir zorunluluğun ifadesidir.

***

Uzun yıllardır biriken sorunlar artık görmezden gelinebilecek noktayı çoktan aştı.

Devlet mekanizmasında yaşanan aşınma, liyakat ilkesinin zedelenmesi ve kurumsal ciddiyetin gerilemesi, toplumun her kesiminde hissediliyor.

Nitekim Erhürman da bu tabloyu açıkça ortaya koyarak, “kurumlara olan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini” vurguluyor.

Bu tespit, sadece bir eleştiri değil, aynı zamanda bir yol haritasıdır...

***

Erhürman’ın programdaki konuşmasında altını çizdiği bir başka gerçek daha var: Bu ülkenin en büyük zenginliğinin insan kaynağı olduğu.

Bu “Biz yapamayız” anlayışını reddeden bir dildir.

***

Yıllarca bizlere enjekte edilen, “biz yapamayız”, “biz başaramayız”, “biz yetemeyiz” umutsuzluğunu tersine çevirmedir.

***

Bugün “yeniden inşa” denildiğinde, bunun sadece fiziki yatırımlardan ibaret olmadığı açıktır.

Asıl mesele; devlet ciddiyetinin yeniden tesis edilmesi, liyakatin yeniden hâkim kılınması ve toplumun geleceğe güvenle bakabilmesidir.

Bu ise ancak samimi, kapsayıcı ve akılcı bir siyaset anlayışıyla mümkündür.

Kutuplaştıran değil birleştiren, umutsuzluk değil özgüven aşılayan…

***

Kısacası mesele bir kişinin ya da bir partinin ötesindedir.

Mesele, bu toplumun kendi ayakları üzerinde durabilme iradesidir.

Ve bu irade, doğru liderlik ve doğru yaklaşımla yeniden ayağa kalkabilir.

***

Bugün gelinen noktada, Tufan Erhürman’ın dile getirdiği “her alanda yeniden inşa” fikri, bir tercih değil, kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Unutulmasın ki, bu ihtiyacı görmezden gelmek ise sadece bugünü değil, yarını da kaybetmek anlamına gelir.

***

Basın kuruluşlarının ve basın emekçilerinin sosyal medya hesaplarına yapılan saldırıları da yorumlayan Erhürman, “Basına yönelik dijital saldırıların kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığını ortaya çıkarmak esas meselemizdir” dedi.