Süleyman Erdoğan Esentepe'de son yolculuğuna uğurlanacak

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta Filo Jet faciasında hayatını kaybeden ve kimlik tespiti dün açıklanan Süleyman Erdoğan, bugün defnedilecek.

Süleyman Erdoğan, Esentepe Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip, Esentepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Süleyman Erdoğan, aralarında çocukları da bulunduğu çok sayıda yolcunun kurtulması için çaba harcamış, ancak facida hayatını kaybetmişti.