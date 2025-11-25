Sayılamayanlar Ülkesi

Kıbrıs’ın güneyinde yapılan son çalışma, bize yalnız adadaki nüfusu değil, dünyanın dört bir yanına dağılmış Kıbrıslıların görünmez haritasını sundu.

Ülke ülke yayılan bir diaspora…

Dışişleri Bakanı Kombos’un Parlamento’yla paylaştığı verilere göre, yurt dışında yaşayan Kıbrıslıların sayısı yaklaşık 760 bin.

Bu rakama Kıbrıslı Türkler dahil mi bunu bilmiyoruz tabii… Muhtemelen değildir çünkü o zaman çok daha yüksek olurdu.

Önemli bir veri bu…

Neredeyse adada yaşayan nüfus kadar dünyanın dört bir yanında Kıbrıslılar var.

Üstelik bunlar geçici değil; başka ülkelerde kök salmış, orada yaşam kurmuş insanlar…

Birleşik Krallık’ta 450 bine yakın Kıbrıslı…

ABD’de 80 bin…

Avustralya ve Yeni Zelanda’da benzer büyüklükte topluluklar…

Kanada’da 35 bin…

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde binlerle ifade edilen nüfuslar…

***

Kıbrıs’ın güneyindeki nüfus verileri de ortada… Ağustos 2024’te kesin sonuçları açıklanan “2021 Nüfus Sayımı”na göre, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Kıbrıs’ın güneyindeki toplam nüfus 923.381. Bunların 719.252’si yani %77,9’u Kıbrıslılardan oluşuyor.

Kuzeyde ise hâlâ derin bir sessizlik var.

Sanırım adanın kuzeyinde ısrarla kapsamlı nüfus sayımı yapmamalarının bir sebebi de şu… Böylesi bir sayımda yüzdelik olarak Kıbrıslı nüfusun yüzde 50’nin altında olacağı öngörülüyor. Tahminler bu yönde en azından… Bu gerçeğin deşifre olmasından mı ürküyorlar ne?

Kapsamlı bir nüfus sayımının yapılmaması, yalnızca teknik bir gecikme değil; siyasal bir tercihin, hatta siyasal bir korkunun göstergesi.

***

Yaşadığımız ve içine kapatıldığımız yerde, her sabah yeni bir tehdit, kundaklama, şiddet eylemiyle uyanıyoruz ve caddeler aksiyon filmini andırıyor adeta; çevik kuvvet, duvara yaslanmış insanlar…

Ama nüfusu bilmiyoruz hâlâ…

Bilmiyoruz dünyadaki insan kaynağımızı…

Bir toplumun nüfusunu bilmemesi, kendi varlığının sınırlarını da bilmemesi demektir.

Biz “azınlık” değiliz yalnızca…

Kendi kendine yabancılaştırılmış, huzursuz, dağılmış ama hâlâ birbirini arayan büyük bir kalabalığız.