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  3. Prof. Dr. Levent Köker: Kıbrıs’taki karar özgürlükçü laiklik anlayışını yansıtıyor

Prof. Dr. Levent Köker: Kıbrıs’taki karar özgürlükçü laiklik anlayışını yansıtıyor

Hukukçu, Akademisyen, Yazar Prof. Dr. Levent Köker, Anayasa Mahkemesi kararı için “Tavsiyem odur ki kararı yerden yere vurmakta sıraya dizilenler önce kararı okusunlar” yorumunu yaptı.
17 Nisan 2021 Cumartesi 22:50
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