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  3. “Irkçılık” karşıtı anlamlı klip

“Irkçılık” karşıtı anlamlı klip

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) İyilik Gönüllüsü Oya Kutsal, ırkçılığa karşı anlamlı bir klibe imza attı.
06 Şubat 2021 Cumartesi 10:02
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