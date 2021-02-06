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“Irkçılık” karşıtı anlamlı klip
“Irkçılık” karşıtı anlamlı klip
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) İyilik Gönüllüsü Oya Kutsal, ırkçılığa karşı anlamlı bir klibe imza attı.
06 Şubat 2021 Cumartesi 10:02
İzlenme: 66
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