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  3. Otello Çoksesli Korosu - Ay Doğar Ayan Ayan

Otello Çoksesli Korosu - Ay Doğar Ayan Ayan

Othello Çoksesli Korosu, Otello'nun Rüyası adlı albümünde yer alan Kıbrıs Halk Türküsü Ay Doğar Ayan Ayan için klip çekti.
19 Ocak 2022 Çarşamba 13:30
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