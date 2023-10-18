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  3. Hastanenin “Hamas tarafından” bombalandığı iddiasını sürdüren İsrail ses kaydı paylaştı

Hastanenin “Hamas tarafından” bombalandığı iddiasını sürdüren İsrail ses kaydı paylaştı

İsrail, dün akşam yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili olarak, Filistinli militanlara ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı.
18 Ekim 2023 Çarşamba 13:49
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