Hastanenin “Hamas tarafından” bombalandığı iddiasını sürdüren İsrail ses kaydı paylaştı

İsrail, dün akşam yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili olarak, Filistinli militanlara ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı.

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