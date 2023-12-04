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  3. Elçi "söyle, söyle" dedi, vatandaş da söyledi

Elçi "söyle, söyle" dedi, vatandaş da söyledi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu yine gündemde. Detaylar için: https://www.yeniduzen.com/video-haber-elci-soyle-soyle-dedi-vatandas-da-soyledi-168396h.htm
04 Aralık 2023 Pazartesi 16:53
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