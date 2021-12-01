Kızımın hikayesi…
KAYAD'ın ‘Kızımı Satın Alma’ başlığıyla hazırladığı video, sosyal medyada yayılarak büyük ses getirdi
Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Kıbrıs’ın kuzeyindeki kadın ticaretine dikkat çekmek üzere bir video hazırladı. Sosyal medyada ‘Kızımı Satın Alma’ başlığıyla yayılmaya başlayan video büyük ses getirdi.
KAYAD ekibi ‘ülkemizdeki kadın ticaretini görmezden gelme’ çağrısı yaptı: “Ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık, yaklaşan seçimler… Bunca gündem arasında görmezden geldiğimiz Kadın Ticareti… Her gün yanı başımızda kölelik koşullarında çalışmak zorunda kalan yüzlerce kadının hikayesi… Ülkemizdeki kadın ticaretini görmezden gelme! Talep etme insanlık suçuna ortak olma!”
01 Aralık 2021 Çarşamba 12:02
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