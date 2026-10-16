Oymen: “Geleceğin sağlıklı toplumu bugünün sofralarından geçiyor"

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, çocukların ve gelecek nesillerin sağlığını korumak, güvenli gıdaya erişimi sağlamak ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için gerekli adımların bugünden atılması gerektiğine işaret etti.

16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Oymen, geleceğin sağlıklı toplumunu oluşturmanın yolunun, bugünün güvenli sofralarından geçtiğine vurgu yaptı.

Oymen, açlıkla mücadele, gıda güvencesi, güvenli gıdaya erişim ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin önemine dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO), 2026 yılı Dünya Gıda Günü temasını “Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle” olarak belirlediğini kaydetti.

Bu yılın temasının; bilimsel gelişmelerin, teknolojik yeniliklerin, geleneksel bilgi birikiminin ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin bir araya getirilerek herkes için yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya erişimin sağlanması gerektiğini vurguladığını ifade eden Öğmen, ancak geleceğin gıda sistemlerini konuşurken, bugünün gıda güvenliği sorunlarının görmezden gelinemeyeceğine dikkat çekti.

Ülkede gıda güvenliğinin sağlanmasında yaşanan sorunların, yalnızca teknolojik yatırımlarla çözülebilecek nitelikte olmadığını belirten Oymen, denetimlerdeki uzman personel eksikliği, kurumlar arasındaki koordinasyon yetersizlikleri, mevzuatın uygulanmasında yaşanan aksaklıklar ve etkin yaptırımların eksikliğinin, gıda güvenliği sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Oymen, gıda güvenliğinin, analizler yanında üretimden ithalata, depolamadan taşımaya, satıştan tüketime kadar tüm aşamaları kapsayan, risk esaslı, planlı, sürekli ve etkin bir denetim sistemi oluşturulması gerektiğine değindi.

Bilimsel altyapıyı güçlendirirken denetim sistemindeki eksiklikleri gidermemenin, gıda güvenliğini sağlamak için yeterli olmadığını belirten Oymen, güvenli ve besleyici gıdaya ulaşmanın, ekonomik imkânlara bağlı bir ayrıcalık değil, herkesin temel hakkı olması gerektiğine de vurgu yaptı.

Oymen, şöyle devam etti:

“Yerli üretimin desteklenmesi, üreticilerin bilimsel bilgi ve tekniklerle güçlendirilmesi, pestisitlerin bilinçli kullanımının sağlanması, doğal kaynakların korunması ve gıda kayıplarının azaltılması, sürdürülebilir bir gıda geleceği için vazgeçilmezdir. Bu noktada gıda mühendislerinin rolü göz ardı edilemez. Gıda mühendisliği; güvenli üretimin, kalite kontrolünün, risk değerlendirmesinin ve gıda güvenliği yönetiminin temel uzmanlık alanlarından biridir.

Gıda mühendislerinin bilgi ve uzmanlığından yeterince yararlanılmadan, bilimsel temellere dayanan güçlü bir gıda güvenliği sistemi oluşturulamaz.

Başta Tarım ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere, belediyelerde ve gıda güvenliğinden sorumlu tüm kurumlarda gıda mühendisi istihdamı artırılmalı, denetimler yetkin uzmanlar tarafından yürütülmeli ve kurumların sorumlulukları etkin şekilde yerine getirilmelidir.”

Oymen, gıda güvenliğinin, her gün ve her aşamada yerine getirilmesi gereken kamusal bir sorumluluk olduğuna vurgu yaparak, geleceğin gıda sistemlerini oluşturmak için bilimden, teknolojiden ve yeniliklerden yararlanırken, bugünün sorunlarını çözmekten kaçınamayacaklarını kaydetti.