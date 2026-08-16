Geçen hafta orgazm ve orgazm olma hakkında konuştuk. Bu hafta ise biraz daha zor sorulan, konuşulurken insanın kendisini sorgulamasına neden olabilen bir konuya bakalım; orgazm olamamak.

‘Bende bir sorun mu var?’, ‘neden herkes olabiliyor da ben olamıyorum?’, ‘partnerim beni yeterince arzulamıyor mu?’, ‘acaba bedenimde bir problem mi var?’. Orgazm konusunda yaşanan güçlükler çoğu zaman bu sorularla birlikte geliyor. Oysa ilk bilmemiz gereken şey; orgazm olamamak, tek başına bir eksiklik ya da başarısızlık değildir. Her insanın cinsel yanıtı, uyarılma biçimi, haz adlığı dokunuşlar ve orgazma ulaşma süreleri farklıdır.

Orgazm olamamak ne demektir?

Orgazm olamamak, cinsel uyarılma ve haz deneyimi olmasına rağmen orgazmın gerçekleşmemesi anlamına gelir. Tıbbi literatürde bu durum bazı durumlarda anorgazmi ya da orgazmik bozukluk olarak adlandırılır. Ancak burada önemli bir ayrım var. Bir insanın zaman zaman orgazm olamaması ile sürekli olarak orgazm olamaması ve durumun kişide belirgin bir sıkıntı yaratması aynı şey değildir.

Bazı insanlar hayatları boyunca hiç orgazm deneyimlememiş olabilir. Bazıları daha önce orgazm olurken bir dönemden sonra bunu yaşayamamaya başlayabilir. Bazıları ise tek başına orgazm olabiliyorken partnerli ilişki sırasında olamayabilir veya tam tersi durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla ‘orgazm olamıyorum’ cümlesinin arkasında birbirinden oldukça farklı deneyimler bulunabilir.

Klinik açıdan değerlendirmede yalnızca orgazmın gerçekleşip gerçekleşmediğine değil; kişinin yaşı, cinsel deneyimi, aldığı uyarının niteliği, yaşadığı durum ve en önemlisi bu deneyimin kişide belirgin bir sıkıntı yaratıp yaratmadığına bakılır. DSM – 5 tanı kitabımda kadında anorgazmi (orgazm olamama) değerlendirilirken belirtilerin en az 6 ay sürmesi ve kişide belirgin bir sıkıntıya neden olması gibi ölçütler kullanılır.

Orgazm olmamak ile orgazm olamamak aynı şey değildir!

Bu konudaki en önemli ayrımlardan biri de budur. Bir insan her cinsel deneyimde orgazm olmak zorunda değildir. Bazen kişi orgazm olmak istemeyebilir. Bazen yalnızca yakınlık, haz, dokunma veya duygusal bağ kurma deneyimi yaşamak isteyebilir. Bazen de cinsel deneyim sırasında orgazm gerçekleşmez ve kişi bundan herhangi bir rahatsızlık duymaz. Üstelik stres, yorgunluk, kaygı, yoğun düşünceler, ilişki sorunları veya o günkü ruh hali de cinsel yanıtı değiştirebilir. Dolayısıyla ‘bugün orgazm olmadım’ demek ile ‘orgazm olamıyorum ve bu durum beni rahatsız ediyor’ demek aynı anlama gelmez. Çünkü orgazm, cinsek aktivitelerin sınavı değildir.

Cinsel deneyimin başarılı olup olmadığını orgazmın gerçekleşip gerçekleşmediği üzerinden değerlendirmek, kişiyi farkında olmadan performans baskısına itebilir. Bu baskı da orgazmı daha da zorlaştırabilir.

Orgazm olamamanın nedenleri nelerdir?

Orgazm tek bir organın ya da tek bir sistemin çalışmasıyla gerçekleşen basit bir süreç değildir. Beyin, sinir sistemi, hormonlar, vücuttaki duyusal yanıtlar, duygular, düşünceler, ilişki dinamikleri ve içinde bulunulan ortam birlikte rol oynar. Bu nedenle orgazm güçlüğünün de tek bir nedeni olmayabilir. Örneğin;

Cinsel bilgi eksikliği; kişinin kendi bedenini, haz aldığı bölgeleri ve hangi tür uyarılmanın kendisi için daha uygun olduğunu bilmemesi orgazma ulaşmayı zorlaştırabilir. Cinsel mitler ve yanlış inanışlar; ‘kadınlar yalnızca penetrasyonla (birleşme) orgazm olur’, ‘orgazm olmak için belirli bir süre vardır’ veya ‘iyi bir partner beni nasıl orgazm edeceğini zaten bilir’ gibi düşünceler cinselliği bir performans alanına dönüştürebilir. Kaygı ve stres; günlük yaşamın yükü, bedenle ilgili kaygılar, performans endişesi veya zihnin cinsel deneyim sırasında sürekli başa şeylerle meşgul olması hazza odaklanmayı zorlaştırabilir. İlişki ve iletişim sorunları; partnerle cinsel isteklerin, sınırların ve hoşlanılan şeylerin konuşulmaması da önemli bir etkendir. Partnerin ne istediğini ‘tahmin etmesi’ gerektiği düşüncesi, cinsel iletişimin önündeki en büyük engellerden biridir. Geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler; cinsel şiddet, travmatik deneyimler veya cinsellikle ilgili yoğun korku ve suçluluk duyguları cinsel yanıtı etkileyebilir. İlaçlar ve sağlık durumları; bazı antidepresanlar, bazı antipsikotikler ve çeşitli sağlık sorunları orgazmı etkileyebilir. Diyabet, bazı nörolojik hastalıklar, pelvik bölgeyle ilgili sorunlar ve hormonal değişiklikler de değerlendirilmesi gereken faktörler arasındadır.

Neden bazı insanlar vajinal penetrasyon sırasında orgazm olamıyor?

Bu konuda yıllardır devam eden önemli bir yanlış bilgi var; ‘vajinal ilişki sırasında orgazm olamıyorsam bedenimde bir problem vardır’.

Hayır!

Özellikle vulvası olan kişilerde orgazm için klitorisin uyarılması önemli bir role sahiptir. Bu nedenle yalnızca penetrasyonun yeterli olmaması, kişinin orgazm kapasitesinin düşük olduğu anlamına gelmez. Güncel bilimsel değerlendirmeler de klitorisin orgazmik yanıtta temel anatomik yapılardan biri olduğunu vurgulamaktadır.

Orgazm olamamak ne kadar yaygın?

Aslında düşündüğümüzden daha yaygın. Güncel bir 2026 derlemesi (Papa ve Sahmoud, 2026) ‘kadınlarda orgazm bozukluğunun’ yaklaşık %10 – 28 oranında görülebildiğini bildirirken daha eski çalışmalar daha geniş aralıklar vermiştir. Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki bir meta – analiz çalışmasında (Vechiu ve ark., 2026) orgazm alanında güçlük bildiren kadınların oranı yaklaşık %26 olarak bulunmuştur.

Orgazm olamamak çözülebilir mi?

Çoğu durumda öncelikle nedenin anlaşılması gerekir.

İlk adım, kişinin kendi bedenini ve cinsel yanıtını tanımasıdır. Cinsel anatomi, haz, uyarılma ve orgazm hakkında doğru bilgi edinmek bazı kişiler için oldukça önemli bir başlangıç noktasıdır.

Cinsel terapi de bu süreçte etkili bir destek olabilir. Cinsel terapi sırasında kişinin orgazm hakkındaki düşünceleri, performans kaygıları, bedeniyle ilişkisi, geçmiş deneyimleri ve partneriyle (varsa) iletişimi ele alınabilir. Gerektiğinde partner de sürece dahil edilebilir. Cinsel terapi ve psikolojik yaklaşımlar özellikle kaygı, ilişki sorunları ve cinsellikle ilgili olumsuz düşüncelerin ele alınmasında kullanılmaktadır. Bunun yanında kişinin kendi bedenini keşfetmesi ve hangi uyarılma biçimlerinden hoşlandığını öğrenmesi de sürecin bir parçası olabilir.

Eğer orgazm güçlüğü yeni başladıysa veya kullanılan bir ilaçtan, hormonal değişiklikten ya da başka bir sağlık probleminden sonra ortaya çıktıysa jinekoloji, üroloji veya ilgili sağlık profesyoneline başvurmak da önemlidir. Çünkü her orgazm sorununun çözümü yalnızca psikolojik destek değildir.

Ve belki de en önemlisi; orgazm bir zorunluluk değildir.

Cinsel aktivitelerin amacı her zaman orgazma ulaşmak değildir. Haz almak, yakınlık kurmak, bedeni keşfetmek, dokunmak, sevilmek, sevmek ve birlikte iyi hissetmek de cinselliğin parçalarıdır.

Eğer orgazm olamamak sizi rahatsız etmiyorsa, bunu mutlaka ‘düzeltilmesi gereken bir problem’ olarak görmek zorunda değilsiniz. Ama orgazm olmak istiyor ve bunu yaşayamamak sizi üzüyorsa da sessiz kalmak zorunda değilsiniz. Çünkü cinsellikte yardım istemek utanılacak bir durum değildir. Bedenimizi tanımak, hazlarımızı anlamak ve cinselliğimizi doğru bilgilerle yeniden keşfetmek kendimize verebileceğimiz en güzel izinlerden biridir.