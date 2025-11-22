Ocak 2023 - Kasım 2025 elektrik fiyatlarındaki değişim

Adım gibi eminim toplum şimdi endişeli bir şekilde bekleyiştedir. Acaba elektrik tarifelerinde de akaryakıttaki gibi bir akıbete uğrar mıyız bir zam gelir mi diye bekleyişte. Aslında değil zam indirim yapılması gerekir ama yapamıyorlar. Çünkü yazının içinde bir kısmına değindiğim geçmişin siyasi popülizmini temizlemeye çalışıyorlar.

Aşağıdaki grafiğimizde başlangıç (1) 3 Ocak 2023 olmak üzere sırasıyla 3 Temmuz 2023 (3), 2 Ocak 2024 (5), 1 Temmuz 2024 (7),

1Ocak 2025 (9) ve 19 Kasım 2025 (11) dönemleri görülmektedir.

Elektrik üretiminde diğer maliyet bileşenlerindeki değişikliğe göre payı değişken olmakla birlikte %65-75'le en büyük paya sahip olan FUELOIL'in Akdeniz Borsa fiyatlarının (Kurumunda kullandığı) TL ve USD para birimlerindeki değişimi ile ilgili dönemlerdeki elektrikteki konut tarifeleri (Tüm dilimlerin ortalaması) görülmektedir.

GRAFİKTE ÖNE ÇIKAN VERİLER ve DEĞERLENDİRME:

***3 Ocak 2023 tarihinde TON/USD fiyatı 450,50 dolar olan fueloil fiyatı aradan geçen 23 ay sonra 19 Kasım 2025 tarihinde %16,37 düşüşle 376,75 dolar oldu. Bu süre zarfında da stabile yakın bir seyir izledi. Hatta düşüş sergiledi.

Ancak bu dönemde elektrik tarifeleri grafikten ve alt kısmındaki veri tablosundan görüldüğü üzere TL/KWS fiyatı 3,4011 TL'den %198,32 oranında ZAMLANDI!!!!!!

NEDEN? NİÇİN? DİYE BU TOPLUMUN BAŞTA REEL SEKTÖRÜ OLMAK ÜZERE TÜM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SORGULAMALIDIR.

***Grafiğimiz ve veri tablosundan görüldüğü üzere bu dönemde akaryakıt üretiminde kullanılan FUELOILIN TON/TL fiyatı ise 8.444,58 TL'den %89,18 ARTARAK 15.975,63 TL OLDU.

Başta KIBTEK yetkilileri olmak üzere bağlı oldukları BAŞBAKANLIĞA adında ENERJİ olmakla birlikte ülkenin elektrik üretim ve dağıtımında amiral gemisi olan KIBTEK'le ilgili hiçbir tasarrufu, yetkisi olmayan EKONOMİ ve ENERJİ Bakanlığı'na sorarım

1-Rakamlar böyle iken yani elektrik üretiminin maliyet bileşenleri içinde %65-75 oranında ağırlığı olan yakıtın TON/DOLAR fiyatı 23 ay sonrasında %16,37 düşerken siyaseten kullandığınız İSTİKRARLI kelimesi gibi bu sürede aşırı oynaklık sergilemeyen neredeyse STABL giden yakıt fiyatları böyle iken TL/TON fiyatının %89,18 artmasını ''TL KULLANMAK ŞANSIMIZDIR'' DİYEBİLİRMİYİZ?

2-Kurumun web sayfasında 2025 yılını bitiriyoruz ama hala 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılı kesinleşmiş mali bilançoları yayınlanmadı.

Acaba özellikle 2021, 2022 ve 2023 yılındaki muhteşem performansların!!! görülmesini istemiyor musunuz?

Nizamnameye aykırı bir şekilde siyasi popülizm uğruna tarifelerde düzenleme yapmayarak kurumun milyarlarca zarara uğratıldığı görülmesin diye mi?

Bu nedenle mi bugünlerde indirim yapılması gerekirken geçmişin zararlarını temizlemek için mi düzenleme yapmıyorsunuz. Tabii KALECİK 3 sözleşmesi nedeniyle yarattığınız ek maliyetleri, sayıştay raporlarına yansıyan ihalesiz yakıt alımları ve diğer şaibeli ihalelerden kurumun ciddi zararlara uğratıldığını da göz ardı edemeyiz değil mi?

3-Eminim cevabınız hazırdır. ''Kurlar yükseldi fueloıl'e ödediğimiz para arttı'' E hani TL kullanımı şansımızdı. Bu arada kurlardaki artışta

TON/TL FİYATINDA BİLE %89,18, SİZİN ZAM ORANINIZ İSE %198,32

Ben bu işlerden anlamam çıkın topluma BİLALE anlatırmış gibi izah edin ve hep beraber bu zamların nedenlerini öğrenelim. Şeffaflık böyle bir şeydir değil mi? Tabi arada kaynamaması için yukarıda yazdığım henüz yayınlamadığınız resmi bilançoları da yayınlayın.

1 KWS elektrik üretiminin maliyet bileşenleri içinde %65-75 payı olan FUELOIL fiyatı dolar bazında %16,37 DÜŞERKEN, TL bazında %89,18 ARTARKEN,

NASIL BECERDİNİZDE ELEKTRİK TARİFELERİNE BU DÖNEMDE %198,32 ORANINDA ZAM YAPTINIZ.

NOT: Bu artış oranları sanayi, turizm ve diğer tarifeler içinde geçerlidir. Bir diğer önemli nokta ise kamu maliyesi uzunca bir süredir kamunun kullandığı elektriğin 1 KWS fiyatına 35 TL yani maliyetinin üzerinde fiyat ödeyerek çapraz sübvanse yapmaktadır. Bu niye önemlidir? Çünkü kamunun parası vatandaşın ödediği vergilerden oluşur.