O meşhur “AKARYAKIT” tablosu

Akaryakıtta bileşenlerin ne olduğuna ulaşmak için epeydir uğraşıyorum.

Sözüm vardı, bu tabloyu sizle paylaşacaktım.

Başardım!

Bir litre akaryakıt fiyatının içinde neler olduğunu en sonunda madde madde saptadım.



Hem Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı’ndan aldım notları, hem de ithalatçıdan en geniş tabloyu…

Bilgisayar ya da tabletten birkaç dokunuşla ulaşmam gereken bir veri için haftalarca uğraştım.



***



Tam bir “kapalı” toplum olduk.

Kapatıldık!



Bakanların iki dudağı arasına hapsediliyor bilgi de belge de!

Hâlbuki bu verilere, her yurttaşın istediği her an ve her yerden erişebilmesi gerekiyor.



Kendini “devlet” olarak ilan eden bu düzende “şeffaflık” yoktur.

Tabandan tavana bir kapalılık hâkimdir.



Her gün “kaç yeni yurttaşımız” olduğunu öğrenemeyiz.

Babalarının evine anahtar dağıtır gibi “kimlik” dağıtırlar!



Bir kamu hastanesinde o gün kaç poliklinik yapılmış, hangi hekim, kaç hasta görmüş bilemezsiniz.

Bir torba lafla aslında bunun ölçülebilir olmadığını size “bilimsel” temelde anlatırlar; sabahın hesabı öğlenle uyuşmaz, pratikle söz örtüşmez böylece!



Bilemezsiniz, kaç iş yeri denetimi yapılmış bir haftada, bir müfettiş ne yapmış gün boyunca… Bir öğretmenin ders saatini de öğrenemezsiniz, bireysel üretimini de anlayamazsınız kimsenin…



Ne ihale ne de vergi süreçleri şeffaftır… Bütçe rakamları da güncellenmez hemen…

Çünkü şeffaflık varsa, verimlilik tartışılacaktır, adalet, eşitlik…



***



Gelelim akaryakıta!



Sigorta ve taşımacılık ücreti ödendikten sonra ülkeye litresi 12 Türk Lirası’na giren 95 oktan benzin, depomuza nasıl litresi 17.44 liraya doluyor; ya da örneğin ülkeye girişi litresi 13.28 Türk Lirası olan Euro Dizel nasıl litresi 18.49 Türk Lirası’dan satılıyor.



En önemli riski ithalatçı alıyor sanırım.

Öyle büyük de bir kâr payı yok, litrede 17 kuruş, % 10.

Çok büyük sevkiyatlarda büyük paralar dönüyorsa da buna aklım ermez.

Dikkat çekici olan % 10 KDV ve % 14.50 bayi payı…

Şimdi anladınız mı fiyat değişimlerinde neden istasyonların kapıları kapatılıyor?

***

17 farklı ödeme var akaryakıt üzerinden…

Çiftçiler isyanda ve haklı!

“Devlet” vergileri sıfırlar ve doğrudan satış yaparsa eğer çiftçiler için avantajlı bir durum yaratabilir.

Tabii burada “gerçek çiftçi” tanımının da yapılması gerekiyor öncelikle!

Alınız size “şeffaf” olmayan bir süreç daha!

“Akaryakıt Fiyat Oluşum Tablosu”nu tüm detayları ile paylaşıyorum.

Ekonomi uzmanları ve analistler, çok daha bilimsel, derinlikli, sağlıklı yorum yapacaktır.

Yeniden altını çizmek istiyorum, bu veriler, hele de yeni medya çağında erişime açık olmalı, güncellenerek yayınlanmalıdır ve her gün, her an, her isteyen doğru bilgiye ulaşmalıdır.