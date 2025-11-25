Nereden geliyor bu çeteler?

Ülkeye “çeteler” çöktü.

İş insanlarından, müteahhitlerden, galericilerden, otelcilerden “haraç” istiyorlar.

Ödemezseniz de canınızla tehdit ediyorlar sizi…

En sevdiklerinizle...

Korkuyla yaşıyorsunuz ödemezseniz.

Ödeyenler de var sessizce...

Kurşunluyor, kundaklıyor, takip ediyor, canınızdan bezdiriyorlar, yaşanan bu...

***

Peki, bu çeteler nereden geliyor?

Güneyden değil!

Avrupa'dan da değil...

Türkiye’den…

Larnaka ya da Baf’tan girmiyorlar adaya…

Ledra ya da Derinya’dan geçmiyorlar.

Girne’den geliyorlar ya da Mağusa’dan…

“Turist” kılığında!

Hani sıklıkla gündeme geliyor ya “garantörlük…”

Şimdi soru şu: “Garantör bizi kimden koruyacak acaba?” Ya da ülkedeki mevcut tabloya bakarak birisi derse ki, “Sahi, garantörden kim koruyacak bizi?” ne olacak yanıtları…

Şimdi hemen "siyasi istismar" falan diyenler olacak.

Hangisi istismar acaba?

Bu adaya güç ve siyaset dayatmasıyla yıllardır çektirilenler mi yoksa bizim ifademiz mi?

***

Polis Genel Müdürlüğü önündeydik dün yine…Tehditleri protesto için…

Son bir senede kaçıncı kez anımsamıyorum.

“En son kimin için gelmiştik” diye sorduk birbirimize…

Mesele basının da ötesinde aslında…

Bir meslektaşımızın eşi mühendis ve yabancılara iş yapıyor…

Çete yapışıyor yakasına…

“Yabancılardan kazanıyorsun, payımızı ödeyeceksin” diyor.

Ödemiyor!

“Çocuğunun ismi şu… Okulu şu… Adresin şu…”

İnsanı en sevdikleriyle sınamak ne demek…

Canıyla...

“Üstelik eşin de gazeteci…”

Ya canınız ya paranız diyorlar...

Üstelik bu çeteler, her yerde…

17, 18 yaşında gençleri gönderiyorlar ellerinde tabanca...

***

Ülkeye girişler sorun!

İşte bu noktada siyasi irade ve kararlılık gerekiyor.

Vize uygulanmalı…

Burası Avrupa Birliği toprağı sonuçta, kimi kabul etse kimi etmese de…

Adanın kuzeyinde askıda olsa da müktesebat…Yine de öyle…

Bir Avrupa Birliği ülkesine nasıl giriliyorsa aynı protokol uygulanabilir…

Üye olmayan ülke yurttaşı da “vizeyle” gelir.

Bir denetim sürecidir bu, bir kontrol, bir ciddiyet...

“Evet ama bizim Türkiye Cumhuriyeti’yle özel anlaşmalarımız var.”

O anlaşmalar değil mi bu sonucun sebebi?

Kimlik kartıyla giriş gibi…

Yeni cezaevi de doldu, taştı ve çoğu “turist” diye gelmişler ülkeye…

Muhaceret, ikamet, yurttaşlık sorunları hep o özel anlaşmalar yüzünden değil mi bu halde?

Nereden geliyor bu çeteler görmüyor musunuz?

Dedim ya, radikal adımlar şart!

Vize gibi…

Ama nerede o siyasi irade, nerede o cesaret, kimde?

O zaman, “Garantörden kim koruyacak bizi?” dediğinde kimileri, gitmeyecek gücünüze…

Bu ülkede güvenliği değil, güvensizliği “garanti” eden bir düzen oluştu çünkü...

Çeteler çöktü üzerimize!