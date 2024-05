Neden hayvancıdan yanayız?

Efendim bu hayvancı doymuyor, aha kendilerine şu kadar teşvik verdik!

Efendim, hayvancı haklı değildir!

Biz ucuz et alalım, gerisi boştur!

-*-*-

Arkadaşlar lütfen!

Hayvancı, bizim hayvancımızdır, bizim üreticimizdir, bizim çiftçimizdir…

Hayvancı biziz!

-*-*-

Ve eğer biz, yani toplum, yani halk, yani vatandaş; ithal ete karşıysa; ithal et, hayvancımıza zarar verecekse; ithal et hayvancıyı bitirme potansiyeli taşıyorsa; et ithal etmek yerine girdi maliyetlerini ucuzlatmak da daha akla yakınsa; elbette hayvancıdan yana olmalıyız!

Ve öyleyiz!

-*-*-

Haaa eti ucuzlatmak mı istiyorsunuz?

Oturursunuz hayvancıyla -üreticiyle sorunu çözersiniz!

-*-*-

Kendi hayvancısını, kendi kendini mahvetmeye – bitirmeye uğraşanlardan yana olmak, en basit ifadeyle ayıptır be canım!

-*-*-

Kısacası yarın grevdeyiz!

Bugün grev yapacak tüm yüreklere ve tüm hayvan yetiştiricilerine tam desteğimizi veriyoruz!

Acı gerçekler!

Türkiye’de Kıbrıs sorununu doğru bilen, gerçekleri hiç gizlemeden öğrenmiş veya öğretilmiş bir nüfus söz konusu değildir…

-*-*-

Alın size bilinen veya bilinmeyenlerden bir demet:

“… Kıbrıs’ı İngilizlere kiraladık, sonra gittik aldık; bizimdir canım…”

-*-*-

“Tatar soyadlı KKTC Cumhurbaşkanı’nın adı nedir?”

Fisun!

-*-*-

“Ercan Havaalanı nerededir?”

Batum’dadır!

-*-*-

KKTC’nin başkenti?

Girne miydi, Lefkoşe miydi?

Yok hayır Magosa!

-*-*-

Bunları ben uydurmadım!

Bunlar, televizyonlardaki bazı yarışma programlarında verilen yanıtlardan derlendi!

Daha acısı, “başkent” meselesini ana haber bülteninden aldım!

-*-*-

En basit genel kültür sorularına bu şekilde yanıtlar verebilenlerin olduğu bir ülkede; yöneticilerden de çok fazlasını beklemek abesle iştigaldir!

Mesela “Barış Harekatı”?

-*-*-

Cevdet Yılmaz ne dedi?

“… Bu sene inşallah 50. yılını idrak edeceğimiz mutlu Barış Harekatı'nı bir kez daha hakikaten anlıyoruz, takdir ediyoruz. O Barış Harekatı olmasaydı, bugün Kıbrıs Türkü, Filistinli kardeşlerimizin karşılaştığı akıbetle karşılaşabilirdi…”

-*-*-

Tamam, ok, yes de; Barış Harekatı, “bozulan anayasal düzenin yeniden kurulması ve Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmemesi için yapılmamış mıydı?

-*-*-

Ayrıca yani hazır kutlarken, EOKA B’ye ve merhum Grivas’a da teşekkür edelim; onlar olmasaydı, Türkiye gelemeyecekti!

Ayrıca sağ olasın CIA yani!

-*-*-

Amaaaan, boş verin!

Uğraşmayın!

Narenciye için soğuk hava deposu yapıyoruz, tamamdır!

İçine koyacak narenciye bulmasak da, arada biz girer serinleriz yani!

-*-*-

Ve tabii ki en acı gerçek su…

Bu sene Türkiye’de çok ciddi bir kuraklık bekleniyor…

Ülkede, mesela Karadeniz’de, son 64 yılın en kurak mevsimi, en yağmursuz kış dönemi geçirildi…

-*-*-

Ülke genelindeki barajlarda yüzde 60’lara ulaşan “su seviyesi” azalması söz konusu…

-*-*-

“KKTC’ye yılda 75 milyon metreküplük su geliyor” deniyor!

45 milyon metreküpü henüz geçmemiş!

-*-*-

“İçme suyu sorunu çözdük” diyor Türkiyeli büyük adamlar; sırada sulama suyunun olduğunu belirtiyor!

Projelerden bahsediliyor ama biliyor musunuz, Geçitköy’den Güzelyurt’a su götürme meselesi; Güzelyurt Hastanesi’nin hikayesine döndü!

Bitmedi, bitirilemedi!

-*-*-

Ülke apartmanlarla – konutlarla ve bu konutların havuzlarıyla doldu!

2024’ün ikinci yarısında, tasarruf tedbirleri olmaz ve TC’den daha çok su gelmezse; elektrikte yaşadığımızı yaşayacağız!

2025’te hiç suyumuz olmayacak!

-*-*-

Efendim, Allah korusun, bir de “kopmaz” denilen ama bir kez kopan o boru koparsa ne yapacağız?

-*-*-

Bu basit örneklerin yaşandığı bir coğrafyada, Kıbrıs sorununa kalıcı, akılcıl, uluslararası hukuk çerçevesinde bir çözüm beklemek abesle iştigaldir!

-*-*-

Rumlar bizi kesiyordu!

Çok şehit!

Bayrak gönderde!

Ezan sesi de tamam!

Satın gitsin, yutun gitsin, Kıbrıslı Türkler Yalova’ya kaymakam olmuş; Fisun abla Avustralya’da kangurularla buz pateni yapmış!

Peeeee…

-*-*-

Son bir acı gerçekten bahsedeyim…

Numan Kurtulmuş!

TBMM Başkanı…

Demiş ki, “… uluslararası platformlarda dile getirdiğimiz konulardan biri, KKTC’nin tanınmasının artırılmasıdır…”

-*-*-

Bu da maçı idare etme açıklamasıdır!

Türk Devletleri dediğimiz en başta Azerbaycan olmak üzere, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın KKTC’yi tanımak gibi bir gündemleri yoktur; bu konuda dört ülke de Kıbrıs Cumhuriyeti’ne “garanti” vermiştir!

-*-*-

Koskoca TBMM Başkanı yalan mı söylüyor?

Yok!

Ne münasebet!

Zaten adam dedi ya, “… tanınmanın artırılması…”

-*-*-

Uluslararası hukukta olmayan bir şey!

ABD, KKTC’yi bu sene yüzde 31 tanıdı!

Gelen sene yüzde 31 daha tanıyabilir!

Böyle bir şey olmaz!

Şaka bile değil bunlar!

Ya tanırsın ya tanımazsın!

Kısacası, “no çözüm, no mözüm” canım!

-*-*-

Yağ çekmeye devam edelim; yalakalığı dilerseniz yavşaklık seviyesine çekebilir ve yeniden makam koltuklarınıza sahip çıkabilirsiniz!

-*-*-

Cevdet Yılmaz’ın dediğinden yola çıkacak olursak; bu yıl 1974’ün 50’nci yılındayız…

1974’e bizi yok etmek için sebep olanlar, bunu başaramadılar!

Sayenizde Kıbrıslı Türk kalmadı efendim!

Arz ederim ve başarınızdan dolayı kutlarım!

-*-*-

Dediğim gibi, buna sebep olanları da anmayı unutmayalım; Allah Grivas’ı ve hayatta olmayan EOKA B’cileri rahmet eylesin toprakları bol olsun; Makarios’un ruhuna da bir fatiha; onlar olmasaydı, Emrullah abime kumar izni mi verecektiniz; yoksa elektrik akaryakıtından mafyanız milyarder mi olacaktı?

-*-*-

Ne demiş ünlü Türk düşünürü İbrahim Tatlıses?

Ben mazimi mazim beni arıyor / Ölmeden mezara gidesim gelir…

“Acı gerçekler” şarkısından iki dize…

Aman dikkat! Kıbrıs Cumhuriyeti itfaiye sözcüsü Andreas Kettis, kurak geçen kuru kış mevsimi nedeniyle Ada’yı zorlu bir yazın beklediğini söyledi. Kıbrıs Haber Ajansı'na (CNA) konuşan Kettis ayrıca, yangınların nedeni hakkında yürüttükleri istatistik ve araştırmalara dayanarak, insan faaliyetinin yangına sebebiyetinin yüzde 92 olduğuna dikkat çekti… KKTC’de mi? Yangın helikopteri mi? Bizim olmayan – ganimet bir Ada yarısı yansa ne olur yanmasa ne olur? Kimin umurunda?