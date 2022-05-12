Mağusa Laguna’da kirlilik: Güneye balık satışına yasak

Cenk Mutluyakalı



Mağusa’da denize lağım suyu aktığı için Mağusa Limanı’ndan Yeşil Hat Tüzüğü ile güneye balık satışı durduruldu. Mağusa Laguna ve eski limandaki tekneler, denizdeki kirlilik nedeniyle Yeşil Hat Ticareti kapsamı dışında kaldı.



Avrupa Birliği ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası uzmanları son iki ayda üç kez limanı denetledi.

Uyardı.

Balıkçılar defa defa bu uyarları yineledi.

Olmadı!

15 Nisan’da yapılan son denetimin ardından “Mağusalı balıkçılar Yeşil Hat Tüzüğü’nden yararlanmayacak” kararı çıktı.

Hem insan sağlığı unutuldu, hem zor durumdaki sektör ciddi bir darbe aldı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 170 tekne Avrupa onaylı listede yer alıyor ve güneye balık ticareti yapabiliyor. Mağusa Limanı’ndaki kirlilik nedeniyle yaklaşık 30 teknenin izinleri iptal edildi.



Atakan: Bu bir terbiyesizliktir

Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan gelişmeyi doğruladı, lağımın, arıtılmadan denize verildiğini, o nedenle bu sonucun yaşandığını söyledi.

“Geçtim Kıbrıs'ın güneyini, ekonomiye getirisini, buradaki halkımız lağım içinde balık mı yiyecek” diye soran Atakan, “Bunun sorumlusu Gazimağusa Belediyesi’dir, bu bir terbiyesizliktir. Hiçbir düzen kalmadı ülkede... Hiç çekinmeden söylerim” diye konuştu.



“İlgilere 10 gün süre veriyoruz” diyen Atakan, gereğini yapacaklarını, denize akan suya kendilerinin müdahale edeceklerini söyledi.

Adiloğlu: Laguna limanından başvuru almıyoruz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Adiloğlu, Mağusa Laguna Limanı’ndaki kirlilik nedeniyle buradaki başvuruların artık kabul edilmediği söyledi.



Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında balık ticaretine yönelik rutin denetimler yapıldığını anlatan Adiloğlu ise şu bilgileri verdi:

“Avrupa Birliği’nden gelen üç kişilik uzmanlar heyeti balık ticaretine yönelik denetimler yapıyor. Böylece gerekli standartlara uygun, onaylı tekneler belirleniyor. Laguna’da maalesef arıtma sistemi arızalıdır. O nedenle atık su arıtılmadan denize veriliyor. Nisanda yapılan denetimlerde orada bir kirlilik belirlendi. Elbette balıklar açık denizde yakalanıyor ancak teknenin güvertesine kirli su gideceği hassasiyeti var. Bunun üzerine ilgili limanı kullanan tekneler ve balıkçılar bu ticaretin dışında tutuldu.”



“Arıtma sistemindeki sorunun giderildiği bize söylendi ancak en son denetimde gördük ki elektrik sorunu nedeniyle arıtma yine mümkün olmuyor” diyen Adiloğlu, bu risk nedeniyle, Mağusa Laguna ve eski limandaki teknelerin Yeşil Hat Ticareti kapsamı dışında kaldığını ifade etti.



Güneye yapılan ticaretin yoğunlukla İskele, Karpaz, Girne ve Gemikonağı’ndan olduğunu söyleyen Adiloğlu, bu yerlerde bir sorun yaşanmadığını da sözlerine ekledi.



Avrupa Birliği (AB) standartları, denetimi ve insan sağlığı ile gıda güvenliğine yönelik hassasiyet bu gelişmeyle birlikte önemli bir farkı da ortaya çıkarmış oldu.



Mağusalı balıkçılar isyanda!

Güneye ticaret durdu.

Peki, adanın kuzeyi?

Bu sorunun yanıtı şimdilik yok!



